Navetta comunale: al via gli orari estivi del servizio gratuito per i residenti

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino comunica che, da lunedì 16 giugno, inizia l’orario estivo del servizio navetta comunale, un servizio gratuito, riservato esclusivamente ai residenti, con corse operative dal lunedì al venerdì. L’iniziativa ha lo scopo di agevolare la mobilità interna al territorio comunale e i collegamenti con le zone principali, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Gli orari e le corse

Dal lunedì al giovedì, la navetta è attiva dalle 8.30 alle 18.20. La corsa di andata inizia alle 8.30 dalla piazzetta del ristorante Vittorio, al porto del Puntone, con fermata su richiesta lungo la S.P. 60. Alle 8.40 la navetta transita lungo la strada comunale panoramica al bivio via Belvedere, per poi arrivare alle 8.45 al parcheggio del ristorante Balbo.

Riparte alle 8.50 in direzione del bivio via Belvedere, dove sosta nuovamente alle 8.55. Successivamente, alle 9.00, effettua fermata al cimitero comunale – zona Imposto – Le Case, con possibilità di sosta su richiesta lungo la S.P. 84 fino a Scarlino Scalo. Alle 9.10 la navetta è in piazza Gramsci a Scarlino Scalo e raggiunge Follonica, zona Cassarello (incrocio con via Romagna e la rotatoria Baracchino), alle 9.15. L’ultima tratta della corsa di andata si conclude alle 9.20 con il passaggio presso il parcheggio Corte dei Tusci, Puntone, Porto e Portiglioni. La corsa di andata viene ripetuta ogni ora fino alle ore 14.30.

Per quanto riguarda il ritorno, la prima corsa parte alle 11.30 dalla piazzetta del ristorante da Vittorio, al porto del Puntone e arriva a Follonica (via Lago di Bracciano, rotatoria Baracchino, Cassarello) tra le 11.35 e le 11.50. Prosegue quindi verso Scarlino Scalo, raggiungendo la Casetta Citerni alle 11.50. Alle 11.55 la navetta effettua fermate su richiesta lungo la S.P. 84, toccando nuovamente le zone di Imposto, Le Case e il cimitero comunale e continua il percorso lungo la strada comunale panoramica al bivio per via Belvedere dalle 12.05 alle 12.10. Dopo una fermata al parcheggio del ristorante Balbo, la navetta torna al bivio via Belvedere intorno alle 12.10 e infine arriva nuovamente al porto turistico e a Portiglioni tra le 12.20 e le 18.20, con corse ogni ora.

Il venerdì, il servizio segue orari simili, ma con alcune variazioni per il mercato settimanale di Follonica. La corsa di andata parte sempre alle 8.30 dalla piazzetta del ristorante da Vittorio al Puntone e segue lo stesso tragitto: alle 8.40 si trova al bivio via Belvedere, alle 8.45 al parcheggio Balbo, alle 8.50 nuovamente al bivio, alle 8.55 alla zona Imposto–Le Case, alle 9.00 a Scarlino Scalo. A seguire, alle 9.10, la navetta raggiunge Follonica, questa volta nella zona di via della Pace, per poi proseguire alle 9.15 verso Follonica (Colonia Cif) e infine raggiungere Puntone, Porto e Portiglioni alle 9.20. Anche il venerdì la corsa di andata viene replicata fino alle 14.30.

Nel pomeriggio, le corse di ritorno del venerdì partono alle 11.30 dal porto turistico del Puntone e alle 11.35 arrivano a Follonica (zona Cassarello). Alle 11.40 è prevista una fermata dedicata al mercato settimanale in viale Europa, via della Pace. La navetta raggiunge quindi Scarlino Scalo, Casetta Citerni, alle 11.55, e da lì prosegue lungo la S.P. 84 (fermate su richiesta), toccando nuovamente Le Case, Imposto e il cimitero comunale. Il tragitto continua al bivio via Belvedere alle 12.05, al ristorante Balbo alle 12.15 e torna infine al bivio via Belvedere alle 12.15 circa. Il ritorno termina tra le 12.25 e le 18.20, con corse regolari ogni ora verso Puntone, Porto e Portiglioni.