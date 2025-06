“Tumori ginecologici: dalla prevenzione alla cura”, incontro della Lilt in sala Pegaso

Grosseto. Prosegue con crescente interesse e partecipazione il ciclo dei “Salotti della Salute”, il format di incontri ideato dalla Lilt Aps-Ets sede di Grosseto per avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione oncologica.

Il terzo appuntamento, in programma nel mese di giugno – dedicato alla sensibilizzazione sui tumori ginecologici – sarà interamente incentrato sul tema “Tumori ginecologici: dalla prevenzione alla cura”.

L’incontro si terrà martedì 18 giugno alle 17.30 nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto.

L’iniziativa, che in pochi mesi ha saputo crescere e strutturarsi come punto di riferimento per l’educazione alla prevenzione nel nostro territorio, ha incontrato il sostegno concreto e la collaborazione entusiasta di numerosi enti e istituzioni: Asl Toscana Sud Est, Coeso – Società della Salute, Avis provinciale, Ordine dei medici e degli odontoiatri di Grosseto, Fap Acli, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

«Le adesioni rappresentano, per noi della Lilt, un gesto, una scelta, un’alleanza silenziosa ma potente – afferma la consigliera della Lilt, Barbara Ciacci –. Un segnale importante per sostenere e diffondere il messaggio della prevenzione oncologica, che può davvero fare la differenza e salvare vite umane».

L’incontro offrirà momenti di confronto aperto tra medici specialisti, istituzioni e cittadinanza, con l’obiettivo di fare chiarezza su fattori di rischio, strategie di diagnosi precoce, cure disponibili e importanza dei controlli periodici, per le patologie che colpiscono l’universo femminile.

Il direttore Barbara Bricca dichiarato: “La nostra missione è la prevenzione delle tre ‘P’: primaria (qualità della vita), secondaria (screening per la diagnosi precoce), terziara (assistenza al malato). Il tumore si può vincere sopratutto con la prevenzione…il nostro lavoro”.

Dopo questo appuntamento il “ salotto della salute” si fermerà per la pausa estiva e riprenderà con gli ultimi due appuntamenti del 2025 nel prossimo autunno.

L’appuntamento è aperto a tutti, con ingresso libero.

Per conoscere il programma e per informazioni: liltgrosseto.it – e-mail grosseto@lilt.it – Tel. 0564.453261