Il Centro Studi Squali celebra 25 anni di attività: conferenza nel Palazzo dell’Abbondanza

Massa Marittima (Grosseto). “Storia del Centro Studi Squali e sviluppi futuri”: questo è il titolo della conferenza che si terrà a Massa Marittima, domenica 15 giugno, alle 10, nella Sala dell’Abbondanza, in via Carlo Goldoni.

Saranno ripercorsi i 25 anni di attività di ricerca, conservazione e didattica del Centro Studi Squali – Istituto scientifico di Valpiana, la proficua collaborazione scientifica sviluppata nel corso degli ultimi 20 con l’Università della Calabria e negli ultimi 15 anni con l’Università di Siena, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future.

Nell’occasione sarà lanciato il Premio nazionale “Leonard Compagno”, dove saranno messi in palio due premi per gli studenti universitari: uno per la miglior tesi triennale e uno per la miglior tesi magistrale dedicata agli squali, svolta presso l’università italiana.

Interverranno Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima, per i saluti istituzionali; Primo Micarelli direttore del Centro Studi Squali, Francesca Romana Reinero, coordinatrice scientifica del Centro Studi Squali; Consuelo Vicariotto, tecnica ricercatrice del Centro Studi Squali; Emilio Sperone, dell’Università della Calabria, e Letizia Marsili, dell’Università di Siena.

“È motivo di grande orgoglio avere sul nostro territorio una grande eccellenza nel campo della ricerca scientifica come il Centro Studi Squali di Valpiana – afferma il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi -. L’acquario e le visite guidate che affiancano l’attività di studio e divulgazione arricchiscono rappresentano un valore aggiunto per tutta la comunità, contribuendo non solo alla conoscenza dell’ambiente marino, ma anche alla promozione del territorio ampliando l’offerta culturale e turistica”.

La partecipazione alla conferenza è aperta e gratuita.

Informazioni

www.centrostudisquali.org

info@centrostudisquali.org

cell. 342.5713315