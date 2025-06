“I Cavalieri dell’Ordine dei Valorosi”: il libro presentato al Castello Aldobrandesco

Arcidosso (Grosseto). Domenica 15 giugno, alle 17.00, nella sala a piano terra del Castello Aldobrandesco di Arcidosso, è in programma al presentazione del libro “I Cavalieri dell’Ordine dei Valorosi”, a cura di Indiana Poetessa; relatori la giornalista della Rai Gioia Re e il professore Marco Franceschelli.

L’evento è gratuito, al termine firmacopie dell’autrice.

Il romanzo

Il romanzo è ambientato nel XIII secolo, narra la storia di quattro Cavalieri dell’Ordine dei Valorosi, incaricati dalla Santa Chiesa di recuperare una preziosa reliquia. Partendo da luoghi diversi, dopo tante avventure ricche di avvenimenti e personaggi incontrati lungo il tragitto, arriveranno a destinazione, toccando anche il territorio amiatino e la fortezza di Arcidosso.

Si ritroveranno nel mezzo delle battaglie tra Guelfi e Ghibellini, nelle lotte di potere, attraverseranno luoghi da favola della meravigliosa terra toscana ricca di magia, sempre animati dalla speranza che nasce da una fede profonda.

L’autrice

Cinzia Birindelli, in arte Indiana Poetessa, di origini pisane, scrive sin da ragazza e, accanto alla passione per la narrativa, nutre un amore profondo per la poesia. Con l’intenzione di cogliere la condizione umana, espressa nella realtà culturale, ama raccontarsi attraverso la poesia e la letteratura per ragazzi. È autrice di molte sillogi poetiche e in prosa, ha vinto numerosi riconoscimenti e menzioni d’onore in vari concorsi letterari a livello nazionale ed internazionale.

La sua carriera letteraria

La carriera letteraria di Indiana è costellata di premi e riconoscimenti. Nel 2019, ha partecipato all’Oscar della Letteratura internazionale Pegasus di Cattolica, ricevendo una menzione d’onore per “I racconti del cuore“. Ha ottenuto, nel 2020, nuovamente successo con la silloge poetica “Le poesie di Indiana” e ha collaborato con la giornalista Gioia Re nella rubrica “Poesia è donna“. E’ arrivata in semifinale al Tourmusicfest di Mogol come autrice nel 2021, mentre, nel 2022, ha conquistato il terzo posto al Switzerland Literary Prize con “Rose“. Nel 2023 è stata premiata alla Biennale internazionale dell’Etruria e nel 2024 ha ottenuto una menzione d’onore al Premio Pegasus per “Prigioniera d’amore“. Inoltre, nello stesso anno, ha vinto il secondo posto al concorso “Una poesia per Pirandello” e raggiunto la semifinale al concorso “Versi della Sardegna“. Nel 2025 ha vinto. il primo premio per la poesia e la letteratura alla Biennale internazionale dell’Etruria, partecipazione al Volterra Comics & Fantasy e al Salone del libro di Torino.

Inoltre, la scrittrice ha pubblicato le seguenti opere: ” Solo due parole“, “Il Gufo Spiritello racconta“, “Lettere d’amore“, “Come una ballerina“, “Le ombre della vita“, “Acquamarina“, “Eterne rose“, “Ginevra tra sogno e realtà” e “Il bosco incantato“, “I Cavalieri dell’Ordine dei Valorosi”, “Sempre e per sempre”, “Semifonte” (Il castello).

I relatori

Gioia Re è una giornalista italiana che ricopre il ruolo di giornalista senior presso la Rai. Con una lunga esperienza nel settore dell’informazione, si è distinta per la sua professionalità e competenza nel giornalismo , anche radiotelevisivo.

Marco Franceschelli, docente nella scuola secondaria di primo Grado “Giosuè Carducci” di Arcidosso, riconosciuto e stimato sia dai colleghi che dagli studenti, promotore del metodo Feldenkrais®, che integra corpo, mente e movimento. Appassionato di storia, letteratura e cultura locale.

Per informazioni: cell. 366.7472612.