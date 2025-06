Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che è stata ripristinata la viabilità originaria nel quartiere di Senzuno.

E’ stata aperta la bretella che collega viale Europa a via Palermo e nel tratto compreso tra la suddetta bretella e via Salceta è stato ripristinato il senso unico in direzione del centro città.

Inoltre, in via Palermo è stato ripristinato il senso unico di marcia.