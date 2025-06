Spiaggia del Cannone, Fratelli d’Italia: “Regione incoerente”

Grosseto. “Nel 2016 la Regione Toscana, attraverso le parole dell’allora capogruppo del Pd e attuale assessore Marras, dichiarava la necessità di un intervento urgente della Regione per proteggere Talamone dall’erosione costiera. Oggi, invece, l’assessore Monni afferma che tutto è competenza esclusiva del Comune di Orbetello. Un dietrofront imbarazzante, che suona come una fuga di responsabilità”.

A dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, che torna sul tema della messa in sicurezza della spiaggia del Cannone, al centro di un duro confronto tra istituzioni.

“Non è accettabile – tuona Minucci – che la Regione Toscana giochi a scaricabarile sulla pelle del territorio. Quando c’è da fare propaganda si parla di urgenza e di interventi regionali. Quando c’è da agire, invece, si scaricano le responsabilità su altri enti. Il tutto mentre la costa crolla, e i cittadini restano senza risposte”.

“A Talamone serve un intervento immediato, non polemiche istituzionali. La Regione ha gli strumenti e la responsabilità politica per agire. Se nel 2016 poteva intervenire, oggi non può tirarsi indietro. Soprattutto dopo le dichiarazioni della stessa Giunta di allora. Fratelli d’Italia Grosseto chiede quindi coerenza e impegno concreto e annuncia iniziative politiche per riportare la questione in Regione”, conclude Luca Minucci.