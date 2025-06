Fumetti, vinili e Subbuteo: torna la mostra-mercato al centro commerciale

Grosseto. Un intero fine settimana all’insegna della passione per il collezionismo, la musica e la cultura pop. Torna a grande richiesta “Dischi, fumetti, carte e Subbuteo”, l’evento che da venerdì 13 a domenica 15 giugno animerà gli spazi dell’Aurelia Antica Shopping Center in via Aurelia Antica 46 a Grosseto.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Fumetti e Dintorni”, vedrà la presenza di 20 espositori provenienti da tutta Italia. Sarà possibile acquistare, scambiare o semplicemente curiosare tra migliaia di vinili, cd, fumetti, figurine, carte da gioco, giochi vintage e Subbuteo, in un’atmosfera conviviale che unisce generazioni diverse.

Un’occasione unica per collezionisti, appassionati e famiglie, con ingresso libero per tutta la durata dell’evento.

«Questa mostra-mercato è ormai un appuntamento fisso e molto atteso – dichiarano dalla direzione dell’Aurelia Antica Shopping Center –. È cresciuta anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per chi ama la cultura pop e il collezionismo. Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con l’associazione “Fumetti e Dintorni” e offrire ancora una volta un evento di qualità, accessibile a tutti».

Per informazioni: www.fumettiedintorni.it, info@fumettiedintorni.it.