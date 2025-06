Torna l’Open d’Italia di golf: vertice in Prefettura per garantire la sicurezza della manifestazione

Grosseto. In vista dell’82^ edizione dell’Open d’Italia di golf si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale è stato esaminato il dispositivo per la fruizione della manifestazione sportiva nella massima cornice di sicurezza.

La competizione si terrà nel comune di Monte Argentario dal 26 al 29 giugno, all’Argentario Golf & Wellness Resort e vedrà la partecipazione di 156 giocatori professionisti accompagnati da altrettanti caddies, tecnici e addetti ai lavori, provenienti da tutto il mondo.

L’accesso all’evento è libero e gratuito previa registrazione attraverso il sito della Federazione Italiana Golf, al link www.openditaliagolf.eu/spettatori/.

Il pubblico potrà seguire la gara lungo le buche in aree segnalate e delimitate. Circa 300 volontari saranno impiegati per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli spettatori.

Sono state predisposte tre aree di parcheggio nei seguenti punti:

strada provinciale 161, a 500 metri dall’ingresso, con servizio navetta gratuita attivo dalle 7.00 alle 20.00;

ex deposito dell’Aeronautica di Porto Santo Stefano, con navetta gratuita;

ex idroscalo di Orbetello, anch’esso servito da navette gratuite per tutta la durata dell’evento.

Inoltre, sono previste quattro aree riservate ai veicoli con pass, tutte vigilate da personale qualificato.

Sarà allestito un centro operativo per il monitoraggio dell’evento, con l’assistenza sanitaria che sarà garantita in loco dalla Croce Rossa Italiana che metterà in campo un dispositivo di pronto intervento con due punti di primo soccorso.

Tutte le componenti lavoreranno in stretta sinergia per garantire che la manifestazione si svolga in sicurezza, confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, sportivi e visitatori, per il buon esito dell’evento.