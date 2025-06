Problematiche fitosanitarie dei vigneti in Maremma: se ne parla in un seminario

Grosseto. Mercoledì 11 giugno, nell’aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori, 43, si terrà il seminario sulle problematiche fitosanitarie dei vigneti in provincia di Grosseto, che potrà essere seguito in presenza oppure on line collegandosi all’indirizzo: https://unisi.webex.com/meet/fitopatologie.

Alle 15 aprirà i lavori Domenico Saraceno, Dottore agronomo, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano, con un’introduzione all’argomento oggetto del seminario, a cui seguiranno gli interventi di: Andrea Pacetti, Dottore agronomo, del Servizio fitosanitario della Regione Toscana, che parlerà di “Aggiornamenti su normativa e gestione della Flavescenza dorata in Toscana”; Emanuele Marcucci, Dottore agronomo, del Servizio fitosanitario della Regione Toscana, che interverrà su “Aggiornamenti su Xylella fastidiosa in Toscana e potenziali minacce per la viticoltura”; Alessandro Fiorini, Dottore agronomo della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, e Luca Vieri, Dottore agronomo, fitoiatra, che interverranno su “Il panorama fitosanitario della viticoltura grossetana: problemi e prospettive “.

Seguirà un dibattito.

L’evento è promosso dalla Commissione Agricoltura e Territorio del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo Universitario grossetano, in collaborazione con Regione Toscana – Servizio fitosanitario e Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Grosseto, con il patrocinio del Collegio dei Periti agrari e Periti agrari laureati di Grosseto.

Ingresso è libero e gratuito.