Arcidosso (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale del Monte Amiata, in località Capenti, nel comune di Arcidosso.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.40, per cause in corso di accertamento, un uomo di 32 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, oltre ai Vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto