“Dio non gioca a dadi”: musica e giochi per dire “No” al gioco d’azzardo

Grosseto. Il 10 giugno piazza Indipendenza ospita l’evento di apertura del progetto promosso da Arci comitato territoriale di Grosseto Aps, in collaborazione con Asl Toscana sud est e Coeso Società della Salute, con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un pomeriggio di musica, giochi e partecipazione per dire no alla dipendenza da gioco d’azzardo e riscoprire il valore del gioco sano e condiviso, come forma di relazione e crescita. Dalle 18 alle 21 la piazza si trasformerà in uno spazio aperto con giochi in legno e da tavolo, per poi proseguire alla Mediateca, dove l’artista Kenobit si esibirà in una performance musicale realizzata con vecchi videogiochi.

“È un progetto che mette insieme cultura, prevenzione e comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano –. Parlare di gioco d’azzardo è complesso, ma imprescindibile. Portare questa riflessione in piazza, utilizzando strumenti nuovi, inclusivi e coinvolgenti, rappresenta un modo efficace per rendere il messaggio accessibile e condiviso. Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa con convinzione, perché affrontare i temi sociali non è solo un dovere, ma una responsabilità collettiva”.

L’incontro del 10 giugno è il primo di diversi appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che, in modo silenzioso ma profondo, colpisce famiglie e legami sociali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.