“Camper”: il paese protagonista della trasmissione di RaiUno

Manciano (Grosseto). Da lunedì 9 a venerdì 13 giugno, il Comune di Manciano sarà protagonista su RaiUno all’interno del programma “Camper”, con le esterne condotte da Monica Caradonna.

Le riprese in diretta, che si svolgeranno ogni giorno dalle 12.00 alle 13.30 dal centro di Manciano (piazza della Pace), offriranno una preziosa opportunità per valorizzare e raccontare a livello nazionale le eccellenze del territorio.

Il format di “Camper” è dedicato alla scoperta dei tesori d’Italia: borghi, spiagge, tradizioni, sostenibilità, enogastronomia e vacanze.

Ogni giornata prevede quattro collegamenti in diretta con lo studio di Roma, nei quali verranno presentati luoghi, prodotti tipici, ricette locali e storie legate alla sostenibilità e alla cultura del territorio.

Gli ospiti coinvolti nelle riprese sono stati contattati direttamente dalla redazione Rai, che ha selezionato figure e testimonianze significative per raccontare al meglio la nostra realtà.

«Un’occasione di promozione significativa, che metterà in luce non solo le bellezze paesaggistiche, ma anche le competenze e l’identità della nostra comunità», spiega l’assessore al turismo, Andrea Caccialupi.

L’amministrazione comunale invita cittadini, operatori e visitatori a partecipare e assistere a questo importante momento di visibilità, orgogliosi di rappresentare l’anima autentica della Maremma toscana.