Viaggio istituzionale in Cina: il sindaco incontra i big dell’agricoltura bio e le istituzioni

Grosseto. Quarto giorno di missione istituzionale nella Repubblica popolare cinese.

Questa mattina, la delegazione grossetana ha fatto tappa nel Nnrd della provincia del Fujian, a Wuyishan, splendida cittadina patrimonio mondiale dell’umanità dal 1999.

“Abbiamo potuto visitare – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – la Wuyistar, azienda cinese leader nella produzione del tè. Si tratta di una realtà che sta espandendo ulteriormente le proprie produzioni. Quel che ci ha colpito, e che può essere assai utile anche in riferimento al nostro territorio, è l’uso dell’intelligenza artificiale e delle più moderne tecnologie. Un salto nel futuro, per di più biologico”.

“La nostra delegazione – prosegue il sindaco – è stata anche accolta in un tour al Museo del tè: un luogo fantastico, famoso per aver ricevuto il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Con noi, i vicesindaci di Nanping e Wuyishan. È molto importante valorizzare le eccellenze del territorio: anche in Maremma abbiamo dei prodotti che meritano di essere esaltati, coniugando altissima tecnologia e promozione al pubblico in chiave sia commerciale che turistica”.

La giornata si è poi conclusa con un altro colloquio di spessore. La delegazione ha avuto infatti modo di intrattenersi con il segretario politico della città di Wuyishan, l’onorevole Qingjian. “Si è trattato – spiega Vivarelli Colonna – di un incontro amichevole e costruttivo: abbiamo posto le basi per un’ulteriore collaborazione culturale e commerciale tra la provincia del Fujian e il Grossetano. Inoltre, durante il colloquio, ho avuto modo di presentare al vicesindaco di Nanping, Lin Qiu, le bellezze del nostro territorio tramite un video promo appositamente predisposto dai miei uffici: abbiamo offerto il fascino della nostra Maremma toscana, suscitando grande impressione ed entusiasmo”.

Nella foto: il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna con il vicesindaco di Nanping Lin Qiu