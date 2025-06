Via della Repubblica, il sindaco: “I lavoro stanno per terminare, Sei Toscana ha pulito la strada”

Follonica (Grosseto). “Si stanno per concludere i lavori nel tratto di via della Repubblica interessato dal cantiere e nelle traverse”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“E’ finito infatti l’iter di bocciardatura del cemento e, nella mattinata di oggi, all’alba, è passata Sei Toscana per la pulizia della strada e la rimozione della polvere – termina Buoncristiani –. Si procederà nelle prossime ore alla posa della resina sulle strade interessate, in modo che tutto sia pronto già per il fine settimana”.