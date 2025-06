Concerto dell’Ensemble Ceccherini in omaggio a Gustavo Rossi: appuntamenti in auditorium

Orbetello (Grosseto). Venerdì 6 giugno, alle 21.30, nella sala dell’auditorium comunale di Orbetello, si terrà un concerto speciale dell’Ensemble Ceccherini, dedicato alla memoria di Gustavo Rossi, figura centrale della vita culturale orbetellana.

Gustavo Rossi è stato il fondatore dell’associazione musicale Culturale “A. Ceccherini” e per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, contribuendo in modo determinante alla diffusione della cultura musicale nel territorio. Il concerto vuole essere un omaggio sentito alla sua eredità artistica e umana.

A suonare saranno i docenti della scuola di musica a lui intitolata, che proporranno un repertorio vario, con brani che spaziano dal pop al jazz, per una serata di ascolto piacevole e divertente.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata di musica e ricordo.