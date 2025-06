Agenti di commercio, è il momento di incontrarsi: Meeting in città

Grosseto. Un’occasione da non perdere per chi lavora ogni giorno sul territorio, rappresentando aziende e prodotti, costruendo relazioni e contribuendo concretamente all’economia reale.

Venerdì 6 giugno alle 18.30, a Grosseto, si terrà il Meeting per agenti e rappresentanti di commercio, organizzato dalla Fnaarc Confcommercio Grosseto a Casa Fiorini, in via Cina.

L’evento, pensato come un momento conviviale e informativo – si svolgerà infatti in formula apericena – è aperto a tutti gli agenti, anche non associati, con ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria. Durante l’incontro si affronteranno due temi centrali per la categoria: le imminenti elezioni dell’Enasarco e le novità contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, il cui rinnovo con la firma ufficiale è previsto proprio in questi giorni, dopo un lungo percorso di confronto tra le parti.

Sarà un momento utile anche per fare il punto su tutte le problematiche che interessano la categoria. Chi parteciperà avrà l’opportunità di intervenire, raccontare la propria esperienza, esprimere dubbi, porre domande e confrontarsi direttamente con i referenti della Fnaarc. Un’occasione concreta per dare voce alle difficoltà quotidiane della professione e ottenere chiarimenti sulle tematiche più attuali.

In Italia, il settore conta oltre 230.000 professionisti, un numero che dà la misura dell’impatto economico e sociale di questa figura, spesso poco visibile, ma strategica. Gli agenti di commercio generano ogni anno volumi d’affari stimati in più di 90 miliardi di euro: sono un vero e proprio motore delle relazioni commerciali nel nostro Paese.

“È fondamentale ritrovarsi, conoscersi, confrontarsi – dichiara Valter Bruni, presidente provinciale di Fnaarc Grosseto – perché il nostro lavoro si fonda sulle relazioni. Eventi come questo servono a rafforzare la nostra rete locale, ad aggiornarsi su temi decisivi e a sentirsi parte di una categoria che ha bisogno di essere ascoltata e tutelata. Invito tutti i colleghi a partecipare”.

Anche Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto e segretario Fnaarc provinciale, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Questo incontro è particolarmente rilevante perché permetterà di fare chiarezza sulle novità del contratto nazionale, comprese quelle relative ai trattamenti provvigionali, che toccano da vicino il lavoro quotidiano di ogni agente”.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi. Per farlo è possibile contattare la Fnaarc Confcommercio Grosseto al numero 0564.470111, scrivere a info@confcommerciogrosseto.it oppure compilare direttamente il form online all’indirizzo https://forms.gle/xC1eapp7eakR5Rej9

“Conoscersi, informarsi, partecipare – conclude Bruni – sono i primi passi per rafforzare una professione che merita attenzione e riconoscimento. Il cambiamento comincia da chi sceglie di esserci”.