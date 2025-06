Follonica Il 10eLotto sorride alla Toscana.

Nell’estrazione di martedì 3 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Follonica un 6 da 50mila euro in via dell’Industria.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,73 miliardi da inizio anno.