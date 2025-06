Verso i referendum: il Pd organizza un incontro pubblico

Castel del Piano (Grosseto). Mercoledì 4 giugno, alle 18.30, al circolo del Pd di Castel del Piano (in piazza Garibaldi 9A), si terrà un incontro pubblico dedicato ai cinque quesiti referendari su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi l’8 e 9 giugno.

“L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: coinvolgere chi è ancora indeciso, chi ha dubbi, chi non ha ancora compreso a fondo le ragioni del voto – si legge in una nota del Pd di Castel del Piano –. Non si tratterà di un evento tecnico, né riservato agli addetti ai lavori, ma di un momento di confronto aperto e accessibile a tutte e tutti.

Interverrà Cristoforo Russo, della Cgil: sarà lui a guidare il confronto, a rispondere alle domande e a offrire strumenti concreti per comprendere il significato e le implicazioni dei referendum.

“Il Partito Democratico di Castel del Piano invita a partecipare, in particolare chi si sente distante dalla politica, chi non ha ancora deciso se andare a votare o quale posizione prendere – prosegue il comunicato -. I cinque quesiti rappresentano infatti un’occasione per riflettere su temi fondamentali: il lavoro, la sicurezza, le disuguaglianze, la dignità di chi ogni giorno costruisce valore con il proprio impegno. L’incontro sarà anche l’occasione per parlare di territorio, giovani, imprese e futuro. Proteggere chi oggi è più fragile, ma anche creare le condizioni perché i giovani possano scegliere di restare o tornare: questo il filo conduttore dell’appuntamento”.

“L’incontro è stato organizzato all’interno del circolo Pd proprio per proseguire nel lavoro di apertura della politica verso l’esterno: quelle stanze sono uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono partecipare nella vita di comunità, portando le loro idee e proposte – termina la nota – Al termine, è previsto un piccolo aperitivo conviviale per proseguire il confronto in modo informale”.

L’ingresso è libero.