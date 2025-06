Nasce la nuova Commissione comunale per le pari opportunità: come candidarsi

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione della nuova Commissione comunale per le pari opportunità. Sarà fondamentale per promuovere l’effettiva parità tra tutti i cittadini e contrastare ogni forma di discriminazione. L’obiettivo è quello di costruire una commissione rappresentativa profondamente radicata nel tessuto sociale cittadino, in grado di lavorare propositivamente per rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza sostanziale, come previsto dall’articolo 3 della Costituzione italiana.

Chi può partecipare?

Possono presentare la propria candidatura le persone interessate a condividere le finalità della Commissione, nonché i componenti di associazioni o comitati formalmente costituiti e operanti nel territorio comunale che si occupano di tematiche legate alle pari opportunità e alla lotta alle discriminazioni per genere, orientamento sessuale, etnia, religione, disabilità, stato di salute ed età. Non possono candidarsi gli amministratori in carica del Comune.

Come candidarsi

Le domande, redatte utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 16 giugno 2025.

È possibile inviare la candidatura:

1. preferibilmente via Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it

2. per raccomandata A/R, all’indirizzo “Comune di Follonica – Largo Cavallotti. 1 – 58022 Follonica”;

3. con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Non è ammesso l’invio attraverso posta elettronica ordinaria.

Alle domande è possibile allegare il curriculum vitae, eventuale materiale informativo e, in caso di candidatura come rappresentante di un’associazione o comitato, lo statuto o l’atto costitutivo dell’organismo.

La Commissione sarà composta da 15 membri, resterà in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e opererà a titolo gratuito. I candidati saranno selezionati in base alla motivazione, all’esperienza e alla coerenza con le finalità della Commissione. La proposta definitiva sarà approvata dal Consiglio comunale.

Per consultare l’avviso completo e scaricare il modulo di candidatura, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Follonica: www.comune.follonica.gr.it