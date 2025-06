Sicurezza: sindaco riconosce controllo del vicinato e avvia collaborazione con il Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Negli ultimi anni, molte comunità hanno adottato il programma di Controllo del Vicinato come soluzione per migliorare la sicurezza nei loro quartieri. Questo programma si basa sulla collaborazione tra i residenti e le autorità locali per prevenire crimini e rafforzare il senso di comunità.

Sabato 31 maggio, immersa nella splendida cornice della Tenuta Andana La Badiola, si è svolta la quarta edizione dell’aperitivo del buon vicinato, organizzato dal Gruppo del Vicinato Associazione Controllo del Vicinato di Castiglione della Pescaia, costituito e coordinato da Sergio Rubegni a partire dal 2015. Nel febbraio di quest’anno Rubegni ha poi ceduto l’incarico ad Ivan Carito, carabiniere in pensione che ha comandato per 18 anni la stazione di Buriano, Vetulonia, Tirli.

L’evento è giunto alla terza edizione ed è divenuto ormai un appuntamento ricorrente nelle diverse attività di socializzazione tra aderenti ai Gruppi del Controllo del Vicinato e quest’anno la fortuna ha voluto che sia stato ospitato e presieduto da Vittorio Moretti, titolare della Tenuta, imprenditore bresciano e pioniere della Franciacorta vitivinicola, che nei giorni scorsi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la nomina di Cavaliere del lavoro in quanto “vera eccellenza del vino italiano”. Classe 1941, Moretti figura tra i 25 insigniti dell’onorificenza per meriti nei settori dell’industria, agricoltura, commercio, artigianato e finanza.

In questo contesto è intervenuto il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e nell’occasione, durante il suo intervento, ha ufficializzato il recente riconoscimento del Gruppo da parte del Comune ed ha ribadito l’importanza del Controllo di Vicinato, elogiando l’impegno dei cittadini che partecipano attivamente al programma.

Il sindaco ha concluso sottolineando come la fattiva collaborazione dei residenti possa contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti e migliorare la comunicazione e la cooperazione tra i residenti e le forze dell’ordine, contribuendo a rendere più efficace il monitoraggio e la prevenzione.