Licenziata con un messaggio WhatsApp: il giudice ordina il reintegro

Grosseto. Licenziata con un messaggio su WhatsApp mentre il datore di lavoro era in vacanza. Una modalità inaccettabile, che il Tribunale di Grosseto ha giudicato illegittima, disponendo il ritorno della lavoratrice nel suo posto di lavoro.

È successo a una dipendente di un’impresa edile grossetana, assistita dalla Cgil Grosseto e da uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo De Martis. La donna era stata assunta nel giugno 2023 senza che le fosse stato fatto firmare alcun contratto. Solo successivamente ha scoperto di essere stata inquadrata part-time per sole otto ore settimanali, quando in realtà ne lavorava circa quaranta, come poi accertato in giudizio.

Ad agosto, dopo una telefonata che il datore di lavoro avrebbe considerato “mal filtrata” dalla dipendente, è arrivato il messaggio di licenziamento: poche righe su WhatsApp, senza alcuna possibilità di replica.

Il giudice ha stabilito che si tratta di un licenziamento nullo, perché non è stato rispettato neanche il diritto della lavoratrice a difendersi, come previsto dalla legge. L’azienda è stata così condannata.

I legali: «Modalità di licenziamento illegittima»

«Le norme sui procedimenti disciplinari e sui licenziamenti che sono state violate dal datore di lavoro – sottolinea l’avvocato De Martis – sono poste a tutela del contraente più debole, ovvero il lavoratore. La loro violazione comporta l’assoluta nullità del licenziamento». Una nullità del licenziamento che può avere conseguenze anche molto incisive. «Nel caso della nostra assistita – dichiara il legale –, l’azienda è stata condannata a riammetterla in servizio, ma la lavoratrice ha optato per un’indennità sostitutiva temendo che al rientro avrebbe potuto trovare un ambiente ostile. Un risarcimento di oltre quindici mensilità, che si aggiunge alla condanna dell’azienda al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, sulla base dell’orario effettivo che si è rivelato di gran lunga superiore a quello decisamente minimale indicato dal datore di lavoro». Monica Pagni: «Sentenza del giudice sacrosanta»