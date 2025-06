Su Castiglione sventola ancora la Bandiera Verde: le spiagge si confermano a misura di bambino

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si conferma anche per il 2025 territorio a misura di bambino.

Sulle spiagge del litorale sventola, consecutivamente dal 2012, la Bandiera Verde dei pediatri. Un riconoscimento che premia l’impegno dell’amministrazione nell’offrire ai turisti, soprattutto quando si tratta di famiglie, servizi sempre più di qualità.

«Un riconoscimento che consolida l’eccellenza del territorio – afferma il sindaco Elena Nappi – anche dal punto di vista della sicurezza e della soddisfazione dei genitori per i servizi offerti anche nei confronti dei loro figli. Un turismo molto importante, quello delle famiglie, per un territorio come Castiglione della Pescaia che vanta da anni eventi e servizi dedicati ai ragazzi, parchi gioco inclusivi, spiagge attrezzate a misura di bambino, attività laboratoriali, spazi e progetti studiati per soddisfare le varie età presenti».

Castiglione della Pescaia è fra le 158 località italiane ed estere selezionate da 3.075 pediatri italiani e stranieri che potranno esporre la Bandiera Verde, il vessillo di spiaggia a misura di bambino per sicurezza, opportunità di svago e strutture ideali alle vacanze in famiglia. Le spiagge castiglionesi, come conferma Italo Farnetani, pediatra presidente dell’International Workshop of Green flags, presentano spazi adeguati tra gli ombrelloni, sono attrezzate con giochi, godono di un mare limpido e dal fondale basso, sono sicure grazie alla presenza di assistenti al salvamento.

La Toscana quest’anno si posiziona al sesto posto nella classifica delle regioni con più spiagge “Bandiere Verdi”, ovvero a misura di bambino; in Maremma, oltre a Castiglione della Pescaia, ci sono le spiagge di Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare, Monte Argentario, con Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Santa Liberata.