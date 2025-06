Sicurezza, Bernardini: “Bene ‘dispositivo movida’, è un primo segnale concreto”

Grosseto. “Accogliamo con favore l’avvio del cosiddetto ‘dispositivo movida’. È un primo passo importante per ristabilire un presidio del territorio e porre un argine a episodi di vandalismo, degrado e delinquenza che da troppo tempo funestano le nostre piazze e i nostri quartieri e da ultimo, secondo i fatti di cronaca, anche Castiglione della Pescaia”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliere comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto.

“Chi amministra ha il dovere, non solo morale, ma istituzionale, di tutelare i cittadini e garantire il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici – continua la nota -. Per questo rivolgo un plauso a tutti coloro che hanno lavorato con impegno a questo tavolo di coordinamento: che sia questo l’inizio di una nuova stagione di responsabilità. Come promotrice della mozione sull’antidroga, ribadisco che il mio intento è sempre stato chiaro: contrastare con fermezza la diffusione della droga e lanciare un messaggio forte, soprattutto alle giovani generazioni. Mi addolora profondamente vedere come oggi il divertimento venga spesso cercato nell’eccesso, nell’abuso, nell’autodistruzione. Ma torno sempre alla stessa domanda: chi ha venduto quella droga a quei ragazzi? Chi spaccia distrugge esistenze, chi spaccia vende morte. È urgente un inasprimento delle pene. Ai ragazzi voglio dire solo questo: scegliete la vita, perché la droga vi ruba tutto voi stessi, le vostre famiglie, le persone che vi amano”.

“Come promotrice anche dell’ordine per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, intendo riportare l’attenzione su un’altra categoria di lavoratori e di persone: gli autisti, i miei colleghi. Ogni giorno sono costretti a gestire situazioni pericolose, spesso si ritrovano ad affrontare maleducazione, aggressioni e disagi. Anche loro meritano tutela e rispetto. Infine, un ringraziamento doveroso alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno garantiscono presenza e protezione, e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere operativo il ‘dispositivo movida’. Che sia davvero l’inizio di un nuovo corso, dove il rispetto delle regole, la sicurezza e la prevenzione tornino al centro dell’agire politico – termina Bernardini -. Tutte le forze politiche, istituzioni e vari rappresentanze devono essere unite, i figli sono ‘nostri’, ma il disagio è di tutti e la responsabilità è collettiva”.