Crolla porzione di solaio: incolumi i proprietari dell’appartamento

Grosseto. Nella notte tra il 31 ed il primo giugno , una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta presso un’abitazione situata nel comune di Grosseto a seguito del crollo parziale di elementi portanti di una porzione di solaio.

Al momento del cedimento erano presenti all’interno dell’appartamento i proprietari, che si trovavano in locali non interessati dal crollo. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite.

A seguito delle verifiche effettuate sul posto, i Vigili del Fuoco hanno disposto, a scopo precauzionale, il sequestro dell’area interessata dall’evento e l’interdizione dell’accesso all’intero appartamento, nonché ai lastricati solari soprastanti, appartenenti ad altre proprietà.

Foto di archivio