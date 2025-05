Verso i referendum, l’appello dei cittadini: “Andiamo a votare e votiamo 5 Sì”

Follonica (Grosseto). “L’8 e 9 giugno siamo chiamati a votare su cinque quesiti referendari che toccano il lavoro, la dignità, l’uguaglianza, la cittadinanza. Temi fondamentali, che riguardano tutte e tutti. Ma prima ancora di dire cosa votare, vogliamo dire: votiamo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è un gruppo di cittadini di Follonica: Giacomo Manni, Antonio Vecchiarelli, Germano Corrado, Arianna Cecchini, David Macciò, Daniela Caso, Fabio Deri, Gabriele Pasquini, Riccardo Giovannetti, Marco Palermo, Filippo Sandoval, Andrea Vannoni, Silvia Gani, Massimiliano Cavazzoni, Andrea Leoncini, Marta Vermigli, Gianni Galgani, Matteo Bortoli, Stefano Neri

“Viviamo in un’epoca in cui la partecipazione politica si sta consumando nel silenzio – continua la nota -. Il partito più forte è quello degli astenuti. A decidere il futuro di tutte e tutti finisce per essere una minoranza chiassosa, mentre la maggioranza resta a guardare, disillusa, sfiduciata, rassegnata. Ma questo silenzio non è neutrale: è ciò che consente lo smantellamento lento e sistematico dei diritti. Per questo, l’8 e 9 giugno vogliamo lanciare un appello semplice, ma urgente: non restiamo indifferenti. Votare è un diritto, ma anche un dovere. È libertà. È cittadinanza attiva. È democrazia”.

“I referendum ci offrono una possibilità concreta di incidere su alcune scelte precise – prosegue il comunicato –

perché chi viene licenziato ingiustamente possa essere reintegrato;

perché i contratti a termine non diventino una trappola senza fine;

perché nei subappalti ci sia responsabilità vera;

perché i voucher, simbolo del lavoro usa-e-getta, siano aboliti;

perché il diritto alla cittadinanza sia riconosciuto a chi è parte della nostra comunità, anche se oggi viene ancora trattato come un estraneo”.

“Su ciascuno di questi punti, la nostra risposta è chiara: voteremo cinque volte SÌ. Perché crediamo che il lavoro non sia una merce. Che i diritti non si svendano. Che la dignità delle persone venga prima del profitto. Ma anche chi non condivide queste posizioni, o ne condivide solo in parte, ha un motivo fondamentale per andare a votare: partecipare è il primo passo per cambiare. Oggi, astenersi è lasciare la democrazia in mano a pochi – termina la nota -. A Follonica qualcosa si muove. Cittadini comuni, come tanti, iniziano a informarsi, a discutere, ad attivarsi. Lo fanno senza proclami e senza simboli di partito, ma con la volontà di metterci la faccia e lanciare un appello concreto, rivolto a tutta la comunità”.