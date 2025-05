“Urban Center”, Lorenzi: “Progetto troppo bello per essere vero”

Follonica (Grosseto). “Ieri sera ho partecipato con piacere alla sala Allegri della Fonderia Leopolda di Follonica alla presentazione del progetto ‘Urban Center’ di rigenerazione urbana, progetto voluto e creato dalla nuova amministrazione Buoncristiani, che vede come protagonisti l’architetto David Fantini e l’ingegner Beatrice Parenti, ai quali batto le mani per l’esposizione, anche se a tratti molto’“universitaria’, di questo progetto molto ambizioso, che voglio riassumere con 5 parole: troppo bello per essere vero“: a dichiararlo è Giancarlo Lorenzi, amministratore con Franco Filippini del gruppo Facebook “Follonica e le sue criticità”.

“La cosa che più ho apprezzato sta proprio nel fatto che non venga stravolta la nostra città, ma che con interventi chirurgici vengono sfruttati al meglio spazi esistenti, rendendoli vivi e fruibili, un po’ come l’uovo di Colombo; sono rimasto basito dalla sovrapposizione dei progetti che mi ha fatto capire come con poco si possa avere tanto in materia di rigenerazione urbana – sottolinea Lorenzi -. Questo ambizioso percorso proseguirà, credo, con la predisposizione di un Piano di coordinamento e di programmazione che possa, una volta individuate le risorse, fare una valutazione costo-benefici degli eventuali interventi di rigenerazione”.

“Credo, ieri sera, di aver veramente visto muovere il primo passo per la Follonica che vorrei, quindi un plauso va sia al sindaco Matteo Buoncristiani, sia a tutta l’amministrazione comunale per questa iniziativa, che si inserisce nella visione del New European Bauhaus, chepromuove città più belle, sostenibili e inclusive, e rappresenta un’occasione unica per costruire comunità più coese e consapevoli – termina Lorenzi -, a partire da azioni concrete di rigenerazione, con l’augurio personale che con una nuova Follonica si possa finalmente invertire il trend di fuga dei nostri ragazzi”.