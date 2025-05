Urban Center, Fratelli d’Italia: “Grande strumento di partecipazione, la città torna protagonista”

Follonica (Grosseto). “L’Urban Center si conferma un importante strumento di ascolto e progettazione condivisa, capace di rimettere al centro il cittadino e le sue idee. Quella che ieri, 29 maggio, è andata in scena a Follonica è la dimostrazione concreta di una politica che vuole coinvolgere davvero, dopo anni di chiusura e autoreferenzialità”.

Così Fratelli d’Italia Follonica interviene per esprimere pieno sostegno all’iniziativa promossa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, che, attraverso l’Urban Center, ha presentato una serie di progetti strategici per il futuro della città: dal rilancio dell’area ex Ilva alla mobilità sostenibile, dal verde urbano al social housing.

“L’incontro di ieri – spiegano dal coordinamento cittadino – ha registrato una partecipazione ampia e qualificata, segno che la città ha voglia di esserci, di contare, di dire la sua. Ed è proprio questo il metodo che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto: una politica vicina alle persone, capace di ascoltare e costruire insieme”.

L’Urban Center, fortemente voluto dalla Giunta Buoncristiani, mette insieme dipendenti comunali, tecnici ed esperti per lo sviluppo di progetti concreti, ma soprattutto avvia un percorso partecipativo vero: da giugno a ottobre sono infatti previsti quattro incontri tematici aperti alla cittadinanza.

“Dopo anni in cui la sinistra ha isolato il Comune dai cittadini, oggi si riapre quel filo diretto tra amministrazione e comunità – termina Fratelli d’Italia -. È un cambio di passo che si vede e si sente: chi era presente ieri ha percepito il clima di rinnovato entusiasmo. Fratelli d’Italia c’è, a fianco del sindaco e della Giunta, per sostenere questa visione di città aperta, inclusiva e proiettata al futuro”.