“Libri gratis”: successo per l’iniziativa e appuntamento ad inizio settembre

Grosseto. Grande successo per l’iniziativa “Libri gratis”: riaprirà dal 5 al 26 settembre 2025 per consentire la presentazione di nuove domande oltre l’attuale termine, scaduto il 28 maggio.

Il progetto rientra nell’ambito delle azioni promosse da Giovanisì a sostegno delle famiglie e degli studenti. Il contributo è destinato a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con un’età inferiore ai 24 anni e un Isee non superiore ai 15mila 800 euro. Per partecipare, occorre essere iscritti all’anno scolastico 25/26 in un istituto pubblico o paritario toscano o di una regione confinante. L’importo del contributo va dai 137 ai 348 euro. Saranno ben 38mila le studentesse e gli studenti che rientreranno in quest’opportunità.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – di un’iniziativa preziosa. Investire sulla scuola significa investire sul futuro. Questo genere di progetti, istituzionali e dall’alto valore, vanno sostenuti e potenziati. Siamo lieti che anche a Grosseto ‘Libri gratis’ abbia riscosso un notevole successo. Queste azioni, al pari di quelle avviate dal Municipio come per esempio l’idea del ‘Libro sospeso’, rappresentano uno strumento estremamente positivo”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web https://www.regione.toscana.it/scuola/app-LibriGratis.