Lavori di manutenzione in paese: attenzione alle modifiche al traffico

Manciano (Grosseto). A partire da martedì 3 giugno sarà avviata la seconda tranche dei lavori di manutenzione in via Marsala, a Manciano, nel tratto compreso tra via del Ponticino e via Trieste.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, sarà istituito il divieto di transito veicolare fino al termine dei lavori. Sarà comunque garantito il passaggio pedonale e il transito dei mezzi di emergenza.

L’intervento si rende necessario per migliorare la sicurezza stradale e il decoro urbano, due priorità dell’amministrazione comunale.

«Comprendiamo le difficoltà che questa chiusura potrà causare ai cittadini e ai commercianti della zona – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli –, ma chiediamo pazienza e collaborazione per alcune settimane. Questi lavori sono indispensabili per garantire condizioni di maggiore sicurezza e restituire dignità a un’area importante del nostro centro urbano».