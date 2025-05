Classifica sulla qualità della vita, Grosseto guadagna 18 posizioni: il commento del sindaco

Grosseto.“C’è un’antica regola dello sport che ritengo valida anche per quanto riguarda la vita quotidiana e dunque anche quella di chi amministra: dinanzi a una notizia negativa o positiva, mai abbattersi troppo, mai esaltarsi troppo.

È con questo spirito che accolgo l’esito della consueta indagine de Il Sole 24 Ore rispetto alla classifica sulla qualità della vita in Italia. Come probabilmente già sapete, la provincia di Grosseto ha guadagnato ben 18 posizioni rispetto all’anno precedente, passando dal 74esimo al 56esimo posto complessivo.

Significativo il miglioramento nei parametri relativi a ‘ricchezza e consumi’ e ‘giustizia e sicurezza’, che crescono rispettivamente di 27 e 23 posizioni. E importante anche il posizionamento riscontrato nell’ambito relativo a ‘cultura e tempo libero’ (trentesimi in Italia). Bene anche l’area ‘ambiente e servizi’ (51esimo posto nazionale).

Come detto, credo sia necessario non abbattersi troppo quando le cose non vanno come si vorrebbe e non esaltarsi troppo quando tutto pare filare liscio. Queste classifiche, con i vari parametri e le relative sfumature, devono essere prese con le pinze, dato che mostrano il fianco a numerose interpretazioni. Basti pensare che Grosseto rappresenta una porzione di territorio, seppur significativa, rispetto all’ampio campione preso in considerazione, ovvero il territorio provinciale. Ciò premesso, non posso che dirmi soddisfatto di un percorso di evidente crescita”.

Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in una nota.