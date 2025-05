Buon cibo e solidarietà: una cena per aiutare Skeep e i suoi progetti

Campagnatico (Grosseto). Tutto pronto per la cena solidale di Skeep, in programma martedì 3 giugno alle 19.30, un’occasione speciale in cui il piacere di stare insieme si unisce all’impegno concreto per la solidarietà e l’inclusione sociale.

L’iniziativa è promossa da Valentina Corsetti, presidente dell’associazione Musical-Mente Odv, e Diego Montani, con il patrocinio del Comune di Campagnatico, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendone il valore per il territorio.

Durante la serata verrà presentato il progetto “Cuore.Zero”, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di offrire laboratori creativi, musicali, educativi e sociali rivolti a bambini, giovani e adulti in situazioni di fragilità, contribuendo a costruire spazi di ascolto, inclusione e crescita.

“‘Cuore di Skeep’ nasce dal desiderio di creare un luogo dell’anima prima ancora che fisico – dichiarano Valentina Corsetti e Diego Montani -: uno spazio dove nessuno si senta escluso, dove ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, possa esprimersi, sentirsi accolta e valorizzata. È un progetto che parla di fiducia, relazione e possibilità concrete”.

“Abbiamo scelto di sostenere questo evento perché crediamo fortemente nel valore della comunità, della generosità e dell’impegno condiviso. Un evento come questo rappresenta non solo un gesto concreto di aiuto verso chi ne ha bisogno, ma anche un momento in cui la cittadinanza si ritrova unita, attorno a valori fondamentali: la solidarietà, il rispetto, l’altruismo”, aggiunge Alessandro Ulmi, vicesindaco di Campagnatico

Un sentito ringraziamento degli organizzatori va a chi ha reso possibile la realizzazione della cena solidale, donando prodotti e supporto organizzativo: Pastificio Dante, Panificio Galletti e Comitato Festeggiamenti Arcille.

“Grazie al loro generoso contributo, la serata offrirà sapori autentici e un forte senso di comunità – terminano Corsetti e Montani -. L’invito è aperto a tutti: partecipare alla cena solidale di Skeep significa sostenere un progetto che mette al centro il cuore delle persone e credere in un futuro più giusto, inclusivo e umano”.

Per informazioni e prenotazioni: cell. +39.3471619162

Ccena composta da due primi, un secondo, dolce, vino e acqua: 17 euro.