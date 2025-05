Una nuova sede per la Fondazione Its Eat Academy: “Campus formativo per agroalimentare”

Grosseto. Inaugurata questa mattina, alla presenza delle autorità, la nuova sede della Fondazione Its Eat Academy, localizzata all’interno del perimetro della Cittadella dello studente di Grosseto, in via Scopetani n° 6 (all’ex Centro per l’impiego).

La sede

Si tratta di un edificio di 4.800 metri cubi, articolato su due piani per complessivi 1.130 metri quadrati, che ospita uffici, spazi di accoglienza, tre aule per la didattica, tre laboratori sperimentali e una piccola serra indoor. L’edificio – di proprietà della Provincia di Grosseto che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito – è stato riconfigurato grazie alle risorse del Pnrr e della Regione Toscana per rispondere al meglio alle esigenze della didattica avanzata garantita dai percorsi formativi della Fondazione Its Eat Academy.

I tre nuovi laboratori realizzati in via Scopetani rientrano nel progetto Eat Lab (Laboratorio Eccellenza agroalimentare toscana) – 12 laboratori in Toscana con un investimento Pnrr complessivo di 2,87 milioni di euro – e sono stati realizzati sia grazie a fondi del Pnrr che a risorse regionali garantite dai progetti Leopard 2019, Fesr, Limitless 2020. Si tratta del “laboratorio di agricoltura di precisione”, di quello di “marketing digitale” e del “laboratorio multisettoriale d’innovazione per la biologia molecolare nel settore agroalimentare”, ai quali si aggiunge la “serra indoor”.

«Oggi Its Eat Academy – ha spiegato il presidente della Fondazione, Alessandro Fiorini – è una macchina oliata in grado di offrire agli studenti che concludono le scuole secondarie superiori o a chi desideri acquisire professionalità aggiornate un vasto ventaglio di offerta formativa, sviluppato grazie al rapporto fecondo con il mondo dell’impresa e della produzione. Nei 10 anni trascorsi dall’avvio di questa esperienza, infatti, nelle tre sedi di Grosseto, Firenze e Pisa sono stati avviati ben 24 percorsi di formazione che ad oggi sono stati conclusi da 314 diplomati. Persone che nell’85% dei casi hanno trovato un lavoro adeguato alle loro competenze e aspirazioni professionali entro un anno dalla conclusione degli studi, molto spesso all’interno delle stesse aziende nelle quali hanno svolto gli stage. Il valore della produzione della Fondazione, in questo quadro, è passato dai 283mila euro del 2016 al milione e mezzo dello scorso anno, con l’intercettazione di risorse ingenti del Pnrr dedicate a didattica e laboratori, oltre che alle risorse regionali del Fse, ottenute negli anni con quattro linee distinte di finanziamenti. Infine, mi preme sottolineare la collaborazione con le 200 imprese dell’agroalimentare coinvolte in questi anni. Proprio perché il successo dell’Its Eat Academy è figlio della feconda ibridazione fra le competenze del corpo docente e l’esperienza sul campo del mondo dell’impresa agroalimentare, che ha consentito di aggiornare quasi in tempo reale i contenuti didattici e i nostri percorsi laboratoriali».

Dopo l’intervento del presidente, a prendere la parola è stata la direttrice della Fondazione Paola Parmeggiani, che ha iniziato ringraziando istituti scolastici, aziende e istituzioni che hanno contribuito alla nascita della Fondazione, a partire dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Grosseto.

«Questa nuova sede – ha esordito – è strategica per il futuro. All’interno della Cittadella dello studente, offre spazi che rispondono ad una formazione altamente qualificata e ad un progetto educativo che vuole crescere in termini quantitativi e qualitativi. La sede non è solo una casa, è il cuore di una nuova stagione per la nostra Fondazione, che guarda avanti con ottimismo, forte della contaminazione tra diversi soggetti del territorio che creano un ecosistema fertile. Capace di generare valore per gli studenti, ma anche per tutto il tessuto economico e sociale della Maremma. Considerate le percentuali di diplomati e laureati nel territorio provinciale al di sotto della media regionale, e quella dei giovani che non studiano e non lavorano più alta della media, dobbiamo darci l’obiettivo di aumentare l’incidenza dei diplomati e il tasso di chi passa al canale formativo “terziario”, del quale Its Eat Academy è una declinazione autorevole. Perché in grado di erogare una formazione di livello elevato, favorendo l’accesso al mondo delle professioni e del lavoro. L’obiettivo primario, pertanto, è ridurre la platea dei Neet, offrendo ai giovani reali e concrete opportunità di lavoro qualificato, duraturo e ben remunerato».

Quindi Parmeggiani ha svolto un ragionamento di prospettiva: «La nuova sede è figlia di una visione più ampia e ambiziosa: quella di creare un campus formativo tecnologico integrato. Un luogo dove collaborino tra loro scuole superiori, Centro ricerca Crisba, Università di Siena, Polo universitario grossetano, altri Its (Vita), imprese e istituzioni locali. Ecosistema di conoscenza e innovazione, che contribuirà in modo determinante allo sviluppo del nostro territorio. Un modello di “campus integrato”, che unisce alla formazione altri servizi, percorsi formativi personalizzati e multidisciplinari, sperimentazione 4+2, alternanza scuola/lavoro, eventi, conferenze, summer school, laboratori tecnologici avanzati, orientamento e job placement, formazione continua per i lavoratori, ed opportunità secondo le linee guida indicate dal Mime. Oggi non tagliamo solo un traguardo: celebriamo un patto collettivo per il futuro. Un impegno condiviso tra istituzioni, scuola, università, impresa e giovani. Con un nome semplice e potente: formazione».

Atteso l’intervento del presidente della Provincia, Francesco Limatola, in veste di padrone di casa. «L’amministrazione provinciale ha subito compreso l’importanza di garantire una nuova e funzionale sede alla Fondazione Its Eat Academy – ha spiegato l’amministratore pubblico –. Mettere a disposizione con la formula del comodato d’uso gratuito questo edificio è il nostro contributo concreto ad un progetto di sistema qualificante per l’intero territorio, che ruota intorno all’alta formazione professionale. La Cittadella dello studente, in questo senso, si arricchisce di un’agenzia formativa di livello che oltretutto ha come target privilegiato proprio gli studenti degli istituti superiori che frequentano quest’area. Non solo, l’Its Eat Academy può essere il catalizzatore di tanti studenti interessati alle nuove professionalità dell’agroalimentare che provengano anche da altri territori della Toscana, o addirittura da fuori regione. Contribuendo agli scambi di esperienze didattiche e scientifiche che innalzano il livello generale del nostro sistema educativo e formativo».