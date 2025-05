Turismo, la lista Buoncristiani sindaco: “Polemiche della minoranza nocive per la città”

Follonica (Grosseto). “Le grandi campagne politiche del centrosinistra locale iniziano a dare i loro frutti. In senso negativo, ovviamente, e non poteva essere altrimenti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Paola Venezia, nuovo capogruppo della lista civica Matteo Buoncristiani Sindaco nel Consiglio comunale di Follonica.

“La minoranza infatti, come è solita fare, si è scagliata contro i cambiamenti avvenuti in Giunta, parlando di scenari catastrofici, quando l’attività amministrativa continua spedita e senza interruzioni, soprattutto in preparazione dell’estate – continua la nota -. Ebbene, i colleghi del Pd di Castiglione della Pescaia, evidentemente sulla base delle dichiarazioni del centrosinistra follonichese, chiedono ora che l’Ambito turistico sia guidato non da Follonica, ma da Castiglione, anteponendo l’interesse partitico a quello generale. Perdendo cosi il ruolo di capofila, a danno di tutta la comunità”.

“Chiediamo quindi che il centrosinistra follonichese inizi a fare il proprio lavoro con responsabilità, senza creare inutili e imbarazzanti allarmismi, che rischiano di creare pesanti conseguenze per Follonica – sottolinea il comunicato -. Follonica è in assoluto il punto di riferimento per l’Ambito turistico perché fa da raccordo tra la costa e la zona collinare, essendo punto di snodo tra i comuni di mare e quelli dell’entroterra, che rischierebbero invece di finire in secondo piano ed essere meno coinvolti. Che il centrosinistra follonichese non abbia mai voluto investire sul turismo ci è chiaro, visto che in tanti anni di governo non ha pensato neanche di dotare la struttura comunale di un ufficio ad hoc. Aspetto a cui abbiamo volutamente rimediare inserendo questa modifica all’interno del Piano di riorganizzazione del personale, a dimostrazione che crediamo fermamente e concretamente nel settore come riferimento di sviluppo per l’intero territorio e nn solo per la fascia costiera”.

“Ringraziamo a tal proposito per il grande lavoro svolto sia l’ex assessore Stefano Boscaglia, che ha avviato la costituzione dell’ufficio del turismo, sia il nuovo assessore Azzurra Droghini – termina la nota –, che saprà continuare con celerità sulla strada già intrapresa”.