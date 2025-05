Verso il referendum: nella sala consiliare l’incontro “5 SÌ per cambiare il mondo del lavoro”

Cinigiano (Grosseto). Il lavoro è una cosa seria. Promuovere diritti, tutele e dignità non significa fare discorsi pesanti: è arrivata l’ora di farlo con chiarezza, partecipazione e anche un po’ di entusiasmo. Perché il referendum dell’8 e 9 giugno è una grande occasione per tutti, lavoratori e imprese, per rimettere al centro il valore del lavoro.

Con questo spirito, giovedì 29 maggio, alle 18.00, la sala consiliare del Comune di Cinigiano ospiterà l’iniziativa pubblica “5 SÌ per cambiare il mondo del lavoro”, promossa dal comitato referendario di Cinigiano.

A coordinare l’incontro sarà la giornalista Lina Senserini, che guiderà il dibattito con: Eleonora Bucci (segreteria della Cgil di Grosseto), Romina Colombini (presidente dell’Anpi Monticello Amiata), Giovanni Mennillo (giornalista e storico), Cristian Marchini (segretario dei Giovani Democratici Grosseto), Carlotta Sorrentino (di Arci Grosseto).

Cinque relatori per cinque quesiti referendari, che propongono di:

eliminare i licenziamenti illegittimi, per abrogare le norme che permettono di licenziare anche senza giusta causa, senza reintegro automatico;

aggiungere tutele per chi lavora nelle piccole imprese, per cancellare le disparità tra lavoratori in base alle dimensioni dell'azienda;

ridurre il lavoro precario, per limitare l'abuso dei contratti a termine e garantire maggiori stabilità e continuità lavorativa;

dare più sicurezza sul lavoro, per estendere la responsabilità alle aziende committenti anche in caso di appalti e subappalti;

aumentare l'integrazione con la cittadinanza italiana, per abrogare le norme discriminatorie che impediscono ai cittadini stranieri di partecipare ai concorsi pubblici.

«Votare SÌ significa scegliere un lavoro più giusto, sicuro e tutelato. Ma significa anche scegliere un’Italia più inclusiva, dove i diritti valgano per tutte e tutti, senza distinzioni – affermano gli organizzatori –. Il voto del referendum è un’occasione preziosa per esercitare partecipazione attiva: ogni voto è utile, ogni voto è decisivo».

Per approfondire: referendum2025.it