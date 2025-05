“Sanità vicina”: un incontro per parlare del futuro dei servizi sull’Amiata grossetana

Grosseto. Proseguono senza sosta gli appuntamenti con “Sanità vicina“, il format promosso dallo Spi Cgil che si occupa di medicina territoriale portando la discussione sulla qualità dei servizi in ogni angolo della provincia.

Giovedì 29 maggio, a partire dalle 9.30, nella sala pubblica di palazzo Nerucci a Castel del Piano, sarà la volta dell’incontro dedicato al futuro dei servizi sull’Amiata grossetana.

Un’occasione importante per affrontare il tema della declinazione dei servizi territoriali in un’area particolarmente difficile come quella amiatina, che ha caratteristiche particolari sia dal punto di vista orografico che da quello della composizione della popolazione residente, con un’elevata incidenza di quella anziana ed un peso rilevante degli abitanti di origine straniera.

«Dopo gli incontri che abbiamo organizzato nelle aree collinari, da Massa Marittima, Roccastrada e Scansano – spiega il presidente dello Spi Cgil, Erio Giovannelli -, ora ci definiamo alle aree montane con le loro specificità. A Castel del Piano, infatti, è prevista la realizzazione di una Casa di comunità Hub, ma è sin da ora evidente che bisogna porsi il problema di come proiettare le attività dei medici di famiglia e degli specialisti sul territorio. All’incontro di Castel del Piano saranno presenti anche l’assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, e il segretario regionale dello Spi Cgil, Alessio Gramolati, la presenza dei quali diciamo sia particolarmente significativa».

La tavola rotonda, aperta al pubblico, inizierà alle 9.30. Dopo i saluti del segretario Giovannelli, interverranno Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, Roberto Carletti, segretario della funzione pubblica Cgil di Grosseto, la dottoressa Anna Beltramo, dirigente del dipartimento Cts – Sanità territoriale, e la segretaria della Camera del lavoro di Grosseto Monica Pagni, con gli interventi dell’assessore regionale Simone Bezzini e del segretario dello Spi Cgil regionale Alessio Gramolati.