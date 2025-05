Il futuro dei videogiochi secondo Xsolla: ecco le info principali

Nel 2025 il mercato globale dei videogiochi raggiungerà un valore intorno ai 522,5 miliardi di dollari, secondo l’ultima relazione pubblicata da Xsolla. Questo dato rappresenta un punto di svolta per l’intero settore, in vista di una crescita continua che proseguirà fino al 2029 con un tasso annuo composto del 7,25%. Se questa tendenza verrà confermata, entro il 2029 il valore complessivo del mercato supererà i 691,3 miliardi di dollari. Xsolla ha delineato in modo dettagliato le caratteristiche di questa espansione, sottolineando i principali fattori d’impatto.

Il gaming nel mondo: ecco i dati e le tendenze

Gli Stati Uniti mantengono una posizione dominante grazie alla performance del segmento mobile, che da solo vale 141 miliardi di dollari. La diffusione capillare degli smartphone e il costante miglioramento delle tecnologie mobile, rappresentano due dei principali fattori alla base di questa leadership. Il comparto degli smartphone si conferma anche il più dinamico dell’intero ecosistema, con un tasso di crescita dell’11,3% e una proiezione del +9,9% nel 2025.

Questa accelerazione rispecchia una trasformazione delle abitudini di consumo, sempre più orientate alla fruizione rapida e in mobilità dei contenuti digitali. Un cambiamento che si riflette anche nelle routine dei cittadini tricolori, in qualsiasi ambito del gaming. Sono infatti numerosi i player che oggi giocano da mobile anche nella nicchia del gambling, come dimostra il successo dei migliori casino online fruibili anche da smartphone e tablet. Un discorso che vale, come detto, per qualsiasi tipologia di videogame, che si tratti di app o di browser.

La crescita del settore non dipende soltanto dagli aspetti tecnici, ma anche da una chiara evoluzione culturale. Le nuove generazioni stanno infatti ridefinendo le modalità di fruizione (e creazione) dei contenuti videoludici. Questi utenti privilegiano le esperienze interattive e social, portando alla diffusione di nuove forme di partecipazione e di condivisione attraverso piattaforme come Twitch e YouTube. In sintesi non ci si limita più alla semplice trasmissione del gameplay, ma ci si aggrega creando delle vere e proprie community virtuali.

Gli sviluppi futuri nel gaming secondo Xsolla

Uno degli sviluppi più importanti indicati da Xsolla riguarda il cloud gaming. Questa tecnologia consente di superare le limitazioni hardware, offrendo la possibilità di giocare a titoli “triple A” anche su device meno performanti. Secondo le proiezioni, il cloud gaming creerà un valore di 25,3 miliardi di dollari entro il 2029.

Un altro fattore cruciale per il futuro del gaming viene ovviamente rappresentato dall’intelligenza artificiale. L’AI sta diventando uno strumento essenziale nello sviluppo e nella gestione delle esperienze videoludiche, non da ora ma da svariati mesi. Consente infatti di automatizzare i processi produttivi, migliorare l’efficienza nei test e creare degli ambienti di gaming sempre più personalizzati. Basti pensare a ciò che stanno facendo aziende top come Activision Blizzard, NVIDIA e Microsoft.

La convergenza tra AI e cloud gaming apre degli scenari inediti in termini di scalabilità e accessibilità, impensabili fino a pochi anni fa. E si tratta di una svolta che, secondo gli esperti di Xsolla, cambierà per sempre il volto del gaming in Italia e nel mondo.