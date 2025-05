“Corso di autodifesa e sopravvivenza”: 15 medici hanno partecipato all’iniziativa

Grosseto. Quindici medici, quattro ore in palestra per imparare a difendersi contro aggressioni e violenze.

L’Ordine del medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto ha organizzato per i propri iscritti un “Corso di autodifesa e sopravvivenza contro gli atti di violenza agli operatori sanitari” tenuto da Luca Failli alla palestra TaoProject in via Aurelia Nord 221 a Grosseto.

Il primo appuntamento ha registrato il “tutto esaurito” – con quindici medici iscritti al corso che hanno seguito la lezione e hanno ricevuto un attestato di partecipazione – ma ce n’è già in programma un secondo, a fine settembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine dei medici in via in Papa Giovanni XXIII 37 a Grosseto (tel. 0564.497333; e-mail info@omceogrosseto.it).

Tra i medici presenti alla prima edizione del corso anche la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini: «Anch’io ho partecipato – dichiara – e l’ho trovato davvero interessante perché insegna a difenderci, non ad aggredire, e alla gestione di situazioni che purtroppo in questo momento stanno accadendo sempre di più. Avremo un’altra sessione del corso ad ottobre e chi vuole potrà partecipare: invito tutti a farlo».

«Da tanti anni ci occupiamo della difesa personale – dichiara Luca Failli – e in questo caso lavoriamo con l’Ordine dei medici per trasmettere quei principi che servono soprattutto per prevenire tentativi di aggressione e per insegnare come riconoscerli e come farvi fronte. Parliamo di aggressioni basiche, che possono verificarsi in qualunque momento durante le attività di lavoro. Questo progetto di autodifesa è molto di più di un allenamento tecnico: analizza alla radice perché le situazioni violente si creano, fa scoprire come percepire il pericolo nel nostro corpo, come prevenire un’aggressione, come tirare fuori la propria aggressività in maniera efficace quando la situazione lo richiede».

Il corso “Black Lodge difesa personale” di Luca Failli per l’Ordine dei medici è all’insegna dei principi “impara, previeni, difenditi” e si basa sul sistema di addestramento “Krav Maga”. Si tratta di tecniche specificamente progettate per potersi difendere in situazioni di aggressione e violenza, legate alla quotidianità: esaminando scenari in cui può manifestarsi una minaccia, insegnano come mantenere la calma, come uscire dalla situazione di pericolo e – se necessario – come difendere se stessi.

Nella foto: i 15 medici che hanno partecipato al corso con l’istruttore Luca Failli