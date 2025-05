Nasce anche a Grosseto “Schierarsi”: un incontro per presentare la nuova associazione

Grosseto. A Grosseto prende vita una nuova realtà culturale e sociale: si chiama “Schierarsi”, associazione emergente che ha tra i fondatori anche Alessandro Di Battista.

“L’obiettivo è ambizioso, ma necessario: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per costruire un futuro più giusto, equo e sostenibile – si legge in una nota dell’associazione –. ‘Schierarsi’ si articola in gruppi territoriali chiamati ‘Piazze’, spazi di incontro e confronto aperti a tutti, nati per aggregare le persone intorno a proposte concrete, analisi condivise e iniziative dal basso. Anche Grosseto avrà la sua ‘Piazza’, un luogo dove affrontare le problematiche del territorio e proporre soluzioni, lontano dalla superficialità e dall’indifferenza che spesso caratterizzano il dibattito pubblico”.

“Le ‘Piazze’ sono il cuore dell’associazione: luoghi dove si torna a pensare insieme e a fare politica nel senso più nobile del termine“, spiega Sofia Cecchinelli, referente nazionale di “Schierarsi”.

“Le città e i paesi sono organismi viventi, che respirano grazie al contributo di ognuno di noi. Ogni voce ha valore, ogni persona può diventare parte attiva nella costruzione di una società più consapevole, più giusta. In un mondo in cui la vera democrazia è privilegio di pochi, non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza – sottolinea Marzia Maestrello, referente per l’area grossetana di ‘Schierarsi’ –. Tacere oggi significa essere complici. Non è più sufficiente denunciare ciò che non va: serve il coraggio di proporre soluzioni, di costruire alternative, di mettersi in gioco con determinazione e responsabilità. Solo così possiamo restituire senso alla parola ‘partecipazione’, riscoprendo il valore del confronto, dell’ascolto e dell’impegno civico. Il rispetto per le istituzioni deve andare di pari passo con la forza delle idee. È la cultura, è il pensiero critico a dover tornare al centro del dibattito pubblico, come motori veri del cambiamento. Coltivare la libertà, oggi, significa anche avere il coraggio di immaginare un domani diverso. Perché la giovinezza non è solo una questione di età, ma la capacità di credere nel futuro. E il futuro non è qualcosa da attendere: è un cammino da scegliere e costruire, insieme”.

Il primo incontro

Il primo incontro pubblico aperto alla cittadinanza si terrà venerdì 30 maggio alle 21, nella sala del centro di Barbanella, in via De Amicis, al piazzalone.

“In questo primo incontro di presentazione ufficiale alla cittadinanza è previsto anche uno spazio aperto per raccogliere testimonianze, idee, proposte – spiegano dall’associazione -. Un’occasione concreta per iniziare a camminare insieme verso un futuro diverso”.

La serata sarà trasmessa sui social di “Schierarsi”: Facebook https://www.facebook.com/SchierarsiGrosseto, Instagram https://www.instagram.com/schierarsigrosseto/.

Chi non potrà partecipare, potrà collegarsi online chiedendo il link all’indirizzo e-mail grosseto@associazioneschierarsi.it oppure, sempre al solito indirizzo mail, potrà comunque inviare contributi e proposte.

I promotori locali dell’associazione sono: Marzia Maestrello (referente), Marinella Innocenti, Antonino Lenzo, Marzio Marziali, Emanuele Perugini e Ciro Russolillo.