“Gaza. Restiamo umani”: incontro pubblico nel giardino del Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Domenica 1° giugno, alle 18.30, nel giardino del Casello idraulico di Follonica, si terrà l’iniziativa “Gaza. Restiamo umani”, promossa dall’associazione di promozione sociale “Restiamo umani” in collaborazione con Anpi Follonica, Spi Cgil e Unicoop Tirreno, sezione soci Follonica–Castiglione della Pescaia. L’evento ha il patrocinio della città di Follonica.

“A intervenire nel dialogo di pace saranno Andrea Benini e Luciano Paradisi – si legge in una nota dell’associazione –, che offriranno una riflessione aperta sulla drammatica situazione in Medio Oriente, sui diritti calpestati, sull’urgenza di fermare la violenza e costruire un futuro di giustizia e convivenza. Un appuntamento necessario, urgente, che mette al centro il genocidio in corso a Gaza, con uno sguardo umano e politico che rifiuta ogni forma di indifferenza”.

L’evento sarà arricchito dalle letture di Anna Intartaglia, tratte dagli scritti di Vittorio Arrigoni, attivista per la pace ucciso a Gaza nel 2011, le cui parole “Restiamo umani” sono oggi più che mai un grido collettivo da raccogliere e rilanciare.

Chiara Marchetti, presidente dell’associazione, dichiara: “Invitiamo tutta la cittadinanza, le realtà associative, i giovani, le famiglie a partecipare e a unirsi a questo momento di riflessione, testimonianza e resistenza civile. Di fronte a un conflitto che ha assunto i tratti di un vero e proprio genocidio del popolo palestinese, è dovere di ognuno non restare in silenzio. L’umanità si difende con la memoria, con la parola, con la presenza. Restiamo umani. Sempre”.