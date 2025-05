È scomparso il dottor Rolando Brigato: medico, odontoiatra ed ex giocatore di basket

Grosseto. Si è spento oggi (martedì 27 maggio) all’ospedale Misericordia, dopo un male incurabile, il dottor Rolando Brigato, medico chirurgo, specializzato a Roma all’Università Cattolica in odontostomatologia. Avrebbe compiuto 71 anni il 10 agosto.

È stato a lungo consigliere della Commissione Albo odontoiatri di Grosseto, per anni ha gestito lo studio associato con il dottor Paganelli e, successivamente, da solo, assistito dalla moglie Alessandra Bauce. Lascia il figlio Max. Entrambi lo hanno assistito amorevolmente durante il periodo della malattia.

Rolando era figlio del professor Brigato, colui che ha fatto per primo amare la pallacanestro ai grossetani. In quanto tale, negli anni ‘70 ha iniziato nelle giovanili e poi ha militato nella prima squadra del Grosseto insieme a quelli che sono stati per tutto il resto della vita i suoi amici: il cugino Roberto Quinati, Alessandro Risaliti, Moreno Rosadoni, Germano Conti, Giacomo Meschini, Enrico Vittori e Andrea Ulmi.

Nonostante i percorsi di vita diversi, quando erano insieme ricordavano le gesta cestistiche dentro e fuori dal campo e ogni racconto aumentava l’epicità di tali imprese.

Con affetto veniva chiamato “Rollo” e così verrà ricordato per sempre dai suoi amici.

La salma del dottor Brigato è esposta all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto.