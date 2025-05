Biblioteca: il Comune traccia un bilancio dei primi tre mesi e guarda al futuro

Gavorrano (Grosseto). La biblioteca comunale “Elena Maestrini” di Gavorrano, che ha aperto le proprie porte i primi di febbraio di quest’anno, dimostra già di essere un vivace centro culturale per la comunità.

Solo nel periodo tra febbraio e aprile, infatti, la biblioteca ha registrato una partecipazione significativa da parte di cittadini di tutte le età.

I numeri

Partecipazione e servizi:

oltre 600 presenze in biblioteca;

242 prestiti librari, inclusi quelli interbibliotecari;

acquisizione di 274 nuovi materiali per adulti e bambini.

Attività didattiche e progetti educativi:

grande collaborazione con le scuole territorio, coinvolgendo studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado;

un progetto didattico avviato l’11 marzo, con 5 incontri già svolti e altri in programma fino al 26 giugno;

attivazione del prestito librario per la maggior parte dei partecipanti, grazie alla collaborazione con il corpo docente.

Eventi culturali e iniziative:

“L’ora del Racconto”, appuntamenti mensili di lettura e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni, con una partecipazione crescente;

avvio del Club del Libro, con il primo incontro tenutosi il 10 maggio, dedicato alla condivisione di letture e opinioni tra appassionati;

“Nati per leggere”, incontri nell’ambito del programma nazionale “Nati per leggere”, che promuove la lettura ad alta voce ai bambini fin dalla nascita, coinvolgendo genitori, biblioteche, studi pediatrici e scuole;

“RaccontiAMOci”, un bellissimo progetto di laboratori intergenerazionali per bambini, con la partecipazione degli ospiti dell’R.A. Casa Simoni.

Progetti futuri:

continuazione delle attività didattiche e culturali, con l’intenzione di ampliare l’offerta e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini;

collaborazione con enti e associazioni locali per la promozione della lettura e della cultura.

Progetti per l’estate

La biblioteca offre grandi programmi anche per l’estate: saranno organizzati appuntamenti come l’aiuto per i compiti, “L’ora del racconto” (anche “English version”), “Nati per leggere”, “RaccontiAMOci” e il Club del libro.

“Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto dalla biblioteca comunale ‘Elena Maestrini’, che, in pochi mesi, è diventata in un luogo vivo, accogliente e partecipato. La risposta della comunità è stata straordinaria, confermando quanto sia importante investire in cultura, lettura e relazioni – commenta Stefania Ulivieri, prima cittadina di Gavorrano -. Ringrazio tutto il personale, le scuole e tutti coloro che hanno collaborato nei progetti e invito i miei concittadini a scoprire le molteplici opportunità offerte da questo spazio di crescita e condivisione”.