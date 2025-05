Spiaggia del Cannone, il sindaco replica alle polemiche: “Chiusa per tutelare sicurezza”

Orbetello (Grosseto).«Per la messa in sicurezza della spiaggia del Cannone a Talamone siamo in contatto da tempo con Genio Civile e Regione Toscana, ci sono già dei progetti, ma, purtroppo, siamo vincolati ai tempi burocratici e alla necessità di reperire risorse»: a dichiararlo è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo le recenti polemiche che si sono scatenate a causa della chiusura cautelativa della spiaggia.

«La chiusura è stata necessaria – spiega il primo cittadino – per salvaguardare la sicurezza degli utenti, in un periodo in cui l’affluenza si avvia necessariamente ad aumentare. Il fenomeno meteorologico che ha causato il dissesto della parete rocciosa in oggetto si è verificato a febbraio scorso e, purtroppo, i tempi tecnici non hanno consentito che la messa in sicurezza potesse partire in tempo utile per l’inizio della stagione balneare, costringendoci a interdire l’accesso alla spiaggia».

«Da tempo è aperto un confronto con Genio Civile e Regione Toscana – aggiunge Casamenti – per la messa in sicurezza di tutta la scogliera intorno a Talamone, non solo della spiaggia del Cannone, ma il problema, come sempre, sono i costi: per tutta la scogliera il costo stimato dei lavori si aggira intorno ai 4 milioni di euro, una cifra molto alta per una coperta che, mano mano, si fa sempre più corta. Essere accusati, perciò, di esserci disinteressati di Talamone perché è uno scarso bacino di voti, è un’accusa fuorviante e strumentale».

«Da parte nostra, come amministrazione comunale – sottolinea il sindaco –, facciamo del nostro meglio per reperire risorse e trovare mezzi per la salvaguardia delle nostre ricchezze naturalistiche, basti pensare all’impegno profuso per ottenere il parco ambientale della laguna. Il nostro territorio è meraviglioso, pieno di piccoli e grandi gioielli che, in primo luogo, non sono soltanto di competenza comunale e, inoltre, hanno dei costi di salvaguardia e manutenzione che il Comune certamente non può permettersi e anche gli altri Enti non fanno mistero della scarsità delle risorse a disposizione. Nel caso specifico della spiaggia del Cannone, sia i lavori che i finanziamenti sono a carico di Genio Civile e Regione Toscana, non del Comune. Invitiamo, perciò, intellettuali e artisti, i personaggi di una certa levatura culturale che possono vantare anche un discreto seguito, di lavorare a fianco delle istituzioni e del territorio per valorizzarne le eccellenze, per attrarre risorse, piuttosto che per svilire il lavoro di chi questo territorio lo vive e lo ama 365 giorni l’anno».

«Fatte queste dovute puntualizzazioni – conclude il sindaco –, mercoledì si terrà un incontro a Grosseto per valutare, insieme al Genio Civile, quale, tra le diverse opzioni in gioco, può essere più efficace per la messa in sicurezza dell’area. In settimana, perciò, potremo dare aggiornamenti anche rispetto alle tempistiche».