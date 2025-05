Skatepark: oltre 100 firme in meno di una settimana per chiedere l’illuminazione

Follonica (Grosseto). In meno di una settimana la petizione promossa dall’Asd Balance per chiedere l’illuminazione dello skatepark del Parco Centrale di Follonica ha raccolto oltre 100 firme, confermando un forte interesse da parte della cittadinanza e dei frequentatori dell’area.

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità dello skatepark, rendendolo accessibile e sicuro anche nelle ore serali, non solo in inverno, ma soprattutto durante i mesi estivi, quando le alte temperature rendono difficile l’utilizzo diurno. La raccolta firme – tuttora attiva – è stata accolta con grande partecipazione da parte di genitori, sportivi, residenti e turisti.

“La risposta è stata immediata e molto incoraggiante – spiega Maciej Vella, presidente dell’associazione -. Significa che lo skatepark è percepito come un luogo importante per la comunità, che merita cura e valorizzazione”.

Per celebrare un altro anno di corsi e attività, sabato 31 maggio, a partire dalle 16.30, Asd Balance organizza allo skatepark un pomeriggio di festa e condivisione con bambini, ragazzi e famiglie che hanno partecipato ai corsi durante l’anno. Non si tratterà di una lezione, ma di un’occasione per ritrovarsi, divertirsi insieme e chiudere in bellezza la stagione sportiva in un clima informale e aperto a tutti.