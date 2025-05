“Passeggiata per la pace”: raccolti oltre 500 euro per la Mezzaluna Rossa palestinese

Santa Fiora (Grosseto). Sabato 24 maggio, si è svolta a Santa Fiora una manifestazione per la pace, promossa da Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Anpi, Arci, Cgil e Acli, a cui hanno aderito altre sigle e a cui il Comune di Santa Fiora ha concesso il patrocinio.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose persone che si sono riunite nel Parco della Rimembranza per poi sfilare su via Roma fino a piazza Garibaldi.

Durante il tragitto, la manifestazione si è fermata sul ponte, dove è stato osservato un minuto di silenzio in segno di solidarietà con le vittime del conflitto in Palestina. È stata esposta la scritta “Palestina libera” come simbolo di protesta contro l’occupazione israeliana.

In piazza si sono susseguiti gli interventi del sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, del vicesindaco di Arcidosso, Rachele Nanni, e del sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi. Sono intervenuti anche i rappresentanti dei partiti e delle associazioni organizzatrici: Federico Badini per il Partito Democratico, Sergio Bovicelli per Rifondazione Comunista, Antonella Coppi per l’Anpi, Franco Menichetti per la Cgil, Carlotta Sorrentino per l’Arci.

La manifestazione si è conclusa con l’intervento del dottor Yousef Salman, pediatra palestinese rappresentante per l’Italia della Mezzaluna Rossa palestinese (Croce Rossa) e cofondatore dell’associazione Amici della Mezzaluna Rossa palestinese, che ha ribadito “l’importanza della lotta per la pace e la giustizia in Palestina“.

Sono stati inoltre raccolti 540 euro per la Mezzaluna Rossa palestinese.

“La manifestazione ha rappresentato un momento importante di riflessione e di azione per la pace e la giustizia sociale – spiegano in una nota gli organizzatori – e ha ribadito l’impegno delle forze politiche e sociali presenti sull’Amiata per la difesa dei diritti umani e della dignità dei popoli”.