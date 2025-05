Danni del fumo e prevenzione: la Lilt organizza incontri individuali gratuiti

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, in programma sabato 31 maggio, il tema scelto dall’Oms è “Unmasking the appeal. Exposing industry tactics on tobacco and nicotine products”, ovvero “Mettere a nudo le tattiche impiegate dalle industrie del tabacco e della nicotina per rendere attraenti i loro prodotti dannosi”.

Nell’ottica della promozione del benessere delle persone, Lilt Grosseto promuove incontri individuali gratuiti per fare chiarezza su un tema sempre più urgente: i danni del fumo sulla salute e l’importanza della prevenzione.

La d.ssa Lilia Enei, psicologa, psicoterapeuta e psicooncologa, sarà disponibile nella sede della Lilt di Grosseto Aps-Ets venerdì 30 maggio, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, per illustrare i danni provocati non solo dalle sigarette tradizionali, ma anche dalle sigarette elettroniche, dispositivi a tabacco riscaldato e nuove abitudini diffuse tra i giovani, con uno sguardo attento ai percorsi di disassuefazione dal fumo e al ruolo fondamentale della prevenzione.

Per prenotazioni, contattare la segreteria della Lilt Grosseto al numero 0564.453261 (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì) oppure inviare una mail a grosseto@lilt.it.