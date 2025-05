Rimpasto di Giunta, l’opposizione: “Sindaco messo sotto scacco da tutti”

Follonica (Grosseto). “A un anno dall’insediamento in stile presa della Bastiglia, il sindaco di Follonica annuncia un rimpasto di Giunta con l’enfasi di chi vuole farci credere che stia per iniziare una nuova era. In realtà, siamo di fronte all’ennesimo tentativo goffo di nascondere il disastro sotto il tappeto. Si cambiano due assessori, Eleonora Goti e Stefano Boscaglia, e si fa finta che sia una scelta strategica, fisiologica, quasi virtuosa. Ma la verità è un’altra e puzza di resa più che di rilancio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella.

“Ci raccontano che con l’ingresso di Azzurra Droghini e Sandro Marrini ci sarà ‘impulso e stimolo’ all’azione amministrativa. Bene, ma quale azione? Fino ad ora, la città ha assistito a un’amministrazione immobile, senza visione, incapace di affrontare anche le questioni più elementari – prosegue il comunicato -. Il sindaco ha governato con la stessa determinazione di chi aspetta che i problemi si risolvano da soli, magari per intercessione divina o per un colpo di fortuna. Occorre però dire chiaramente la verità ai follonichesi: Droghini e Marrini non entrano in Giunta per dare impulso all’azione, ma perché avevano posto il sindaco sotto scacco, minacciando di non votare il bilancio. Non si tratta di una scelta politica, ma di una resa: un ricatto accettato in piena regola. Due poltrone in cambio di due voti. E così si tiene insieme, a fatica, una maggioranza svuotata di senso e di coerenza. Droghini, la stessa che aveva pubblicamente accusato i dipendenti comunali di essere ‘politicamente orientati’, viene premiata anziché sanzionata. Un gesto che mina la credibilità del Comune e umilia il lavoro di chi ogni giorno tiene in piedi la macchina amministrativa”.

“E ora chissà quali saranno i nuovi equilibri. La Giunta si sposta chiaramente a destra, a trazione Fratelli d’Italia. La maschera civica è caduta. E se davvero a Marrini verranno assegnate deleghe cruciali come lavori pubblici e ambiente, sarà una sonora bocciatura per Baietti e Poggetti, che verrebbero messi da parte con un colpo di spugna. La rivoluzione promessa si rivela per quello che è: una resa ai giochi di potere, alle ambizioni personali e alla sopravvivenza a ogni costo – termina il comunicato –. E mentre tutto questo accade, Follonica resta ferma con servizi che non funzionano, promesse rimangiate e miglioramenti promessi e mai pensati e messi in campo. E mentre la città affonda, si gioca a Risiko con le deleghe. Ma tranquilli: l’orchestra suona. Stonata, ma suona. E il sindaco fa finta di dirigere. Altro che rimpasto: qui servirebbe un commissariamento del buon senso. Più che cambiare gli assessori, cambiate chi guida questa nave alla deriva. Perché se il problema è il timoniere, non basta spostare i remi”.

Il commento del Pd

“Era il 2 aprile quando sulla pagina Facebook del Pd Follonica appariva un post ironico: ‘Mi hanno detto che è l’ora del (r)impasto’, accompagnato da una foto del sindaco Buoncristiani sorridente davanti a un forno per pizze. Allora sembrava un pesce d’aprile in ritardo, ma oggi la fantasia diventa realtà: dopo nemmeno un anno, gli assessori Goti e Boscaglia si dimettono dalla Giunta”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comunicato del Pd di Follonica.

“Le motivazioni rese pubbliche da Eleonora Goti parlano di ‘aria irrespirabile’ – continua la nota -. A soli dieci mesi dall’insediamento, questa dichiarazione certifica un fallimento politico e umano profondo. Con l’assessora Goti, abbiamo avuto momenti di confronto e diversità di vedute, come sul tema della Commissione pari opportunità. Tuttavia, abbiamo riconosciuto il valore di alcune iniziative, come il lavoro svolto sul dormitorio, nonché una certa autonomia. Ma evidentemente il sindaco Buoncristiani risponde ad altre logiche. La nomina dell’assessore Marrini è fortemente voluta dall’onorevole Fabrizio Rossi, leader grossetano di Fratelli d’Italia, e porta a tre il numero di assessori di Fratelli d’Italia nella Giunta follonichese. Un dato politico inequivocabile. E il quadro si completa con l’annuncio, di una settimana fa, del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, di includere Follonica nella società Sistema. Una scelta comunicata da Grosseto, prima ancora che da Follonica: Buoncristiani ne era almeno al corrente?”.

“Tutto questo fa emergere un’evidenza: Follonica è di fatto commissariata da Grosseto e Fratelli d’Italia ha preso il controllo politico della città, azzerando l’illusione di un civismo di centrodestra che non è mai stato reale – termina il comunicato –. È desolante vedere l’incapacità e la debolezza dell’attuale amministrazione, le cui conseguenze ricadono inevitabilmente sulla città. La crisi è politica, profonda, strutturale. E a farne le spese, come sempre, siamo noi cittadini. Follonica merita di meglio”.