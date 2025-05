“Parasailing”: allo Yacht Club la conferenza sulla vela inclusiva

Punta Ala (Grosseto). Lo Yacht Club di Punta Ala si fa ambasciatore di una vela per tutti, portando avanti il concetto di navigare insieme oltre la disabilità.

È stato questo il senso della conferenza sulla vela inclusiva “Parasailing” che si è svolta al circolo velico alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica e Gavorrano.

«Siamo molto contenti – dichiara Emanuele Sacripanti, presidente di Ycpa – che le istituzioni abbiano risposto positivamente al nostro invito e alla condivisione della nostra attività “Parasailing”. Lo Yacht Club Punta Ala, disponendo di imbarcazioni Hansa 303 per atleti disabili, ogni anno con gli istruttori Paolo Prearo e Alessandra Petri effettua attività di “Parasailing”. I progetti che vogliamo mettere in campo sul nostro territorio hanno l’ambizione di divenire un primo passo verso una reale integrazione sociale. Lo sport della cela può essere praticato da disabili motori, sensoriali e, con adeguati supporti, anche da disabili intellettivi. Per l’attuazione degli obiettivi e al fine di dare maggiore incisività alla nostra azione sull’intero territorio toscano, lo Yacht Club Punta Ala si adopera per il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati, tra cui: Regione Toscana, Comitato italiano paralimpico, Inail, Anmil e naturalmente i Comuni limitrofi. Nel 2019, dopo alcuni anni di attività prevalentemente sociale, è nata la squadra agonistica dell’Ycpa con importati risultati sportivi e in occasione di questa giornata abbiamo avuto il piacere di consegnare un riconoscimento a tutti i nostri atleti e in particolare all’atleta Alessandra Franchi, bronzo al recente Mondiale Hansa 303 di Adelaide in Australia».

«Amministrare da tanti anni questo meraviglioso territorio – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – mi ha dato la possibilità di essere presente in quel settembre del 2011 quando è stato inaugurato alla Marina di Punta Ala il primo pontile galleggiante dedicato alla disabilità, segno evidente della grande sensibilità che da sempre caratterizza gli operatori dell’area portuale di Punta Ala. Un plauso allo Yacht Club Punta Ala per questa iniziativa, che si sposa perfettamente con la politica inclusiva ed accessibile che da anni la mia amministrazione porta avanti con progetti ed azioni volte ad abbattere le barriere architettoniche in tutte i suoi edifici pubblici, impianti sportivi, scuole, musei, parchi gioco, biblioteca e porto; raggiungere obbiettivi e riconoscimenti come la Bandiera Lilla dell’accessibilità, che certifica i Comuni accessibili, è un vanto per tutto il territorio, inoltre siamo uno dei pochi Comuni toscani che ha una Green Beach, spiaggia ecosostenibile ed accessibile ad ogni tipo di disabilità, motorie e cognitive, e pochi mesi fa abbiamo approvato il Piano di utilizzo degli arenili (Puad), dove è stata inserita una nuova Green Beach proprio a Punta Ala per dare alla località un servizio utile, ricercati e attento alle esigenze di un turismo inclusivo sempre in crescente ascesa»

«L’amministrazione di Gavorrano – aggiunge l’assessore al sociale, Francesca Mondei – ha accolto subito con entusiasmo questa proposta di vela inclusiva, riconoscendo il valore sociale ed educativo del progetto che, attraverso lo sport, coniuga inclusione e il rispetto per la persona. Un’iniziativa che permette anche alle persone con disabilità di vivere l’esperienza della navigazione a vela, superando barriere fisiche e culturali. Il nostro obiettivo, come amministrazione, è chiaro: promuovere con ogni mezzo una società in cui nessuno si senta escluso, in cui ogni cittadino possa trovare spazio per esprimere se stesso, per crescere, per sentirsi parte di una comunità. E lo sport, con la sua forza e la sua bellezza, è uno strumento potente per favorire l’autonomia, la fiducia e la relazione con gli altri. Grazie alla collaborazione tra Yacht Club Punta Ala, enti pubblici, scuola e associazioni, questo progetto offre un’opportunità concreta a tanti ragazzi e ragazze, adulti e famiglie, che troppo spesso si trovano a fare i conti con limiti imposti non dalla disabilità, ma da una società ancora impreparata a garantire pari opportunità. Sono convinta che “Vela inclusiva per tutti” possa diventare un modello, replicabile anche in altri sport, capace di consolidare politiche pubbliche sempre più attente alla persona e alla dignità di ciascuno. Grazie allo Yacht Club Punta Ala per questo importante impegno di integrazione sociale».

«Questa conferenza sulla vela inclusiva “Parasailing” nella sede dello Yacht Club di Punta Ala – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Follonica, Stefania Turini –, alla presenza degli organizzatori dell’evento, di alcuni atleti che hanno già partecipato a gare importanti ottenendo risultati notevoli, tra loro un merito speciale è andato all’atleta Alessandra Franchi, è stata un’iniziativa importante che da molti anni onora questo sport, la vela, per la partecipazione di atleti disabili e che riunisce i Comuni di tutto il nostro territorio in un progetto dal grande valore sportivo, sociale e inclusivo. L’iniziativa sarà allargata anche alle scuole medie e superiori dai 12 anni fino ai 18 anni, per permettere ai ragazzi disabili di poter conoscere, attraverso questa bellissima esperienza, le meraviglie del nostro mare stando insieme ai loro coetanei e coadiuvati da un team di esperti davvero speciali».

L’incontro è stato un’occasione importante per ribadire quanto lo sport sia strumento d’incontro e inclusione, in particolar modo per chi ha una disabilità, e la vela può essere il mezzo ideale per abbattere le barriere.