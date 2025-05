Nasce il Brand Argentario: “Il logo ridefinisce l’identità e il futuro del promontorio”

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale di Monte Argentario è “entusiasta di annunciare la nascita ufficiale del Brand Argentario, un progetto ambizioso e profondamente sentito che segna un nuovo e significativo inizio per tutto il promontorio”.

“Frutto di una visione strategica e realizzato in collaborazione con il prestigioso partner Reply, il nuovo Brand va ben oltre la semplice veste grafica – prosegue la nota del Comune –, proponendosi come pilastro per il rilancio turistico e la costruzione di un’identità unitaria in cui riconoscere la ricchezza di Porto Santo Stefano e Porto Ercole”.

Il Brand Argentario è stato presentato ufficialmente venerdì 23 maggio in una cerimonia tenutasi all’Hotel Roqqa di Porto Ercole, alla presenza delle autorità locali, degli operatori turistici e della stampa.

“La collaborazione con Reply, leader nel settore della consulenza e delle nuove tecnologie, ha permesso di tradurre questa visione in un’identità visiva e concettuale che cattura l’essenza dell’Argentario – prosegue il comunicato –. Il processo di creazione ha coinvolto una profonda analisi del territorio, delle sue tradizioni, della sua natura incontaminata e della sua offerta turistica, con l’obiettivo di trovare una linguaggio comune che abbracci le specificità di Porto Santo Stefano e Porto Ercole”.

“Il nuovo Brand Argentario rappresenta quindi:

un rilancio turistico strategico, un posizionamento chiaro e attrattivo per intercettare nuovi flussi turistici e fidelizzare quelli esistenti mettendo in risalto l’unicità dell’offerta;

un’identità unitaria ed inclusiva, un simbolo che unisce le anime di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, promuovendo un senso di appartenenza ed una narrazione condivisa;

un impegno per il futuro, la volontà di investire in una narrazione coerente e moderna, capace di comunicare i valori del territorio e le sue potenzialità di sviluppo sostenibile.

Il Brand Argentario sarà il fulcro di tutte le future iniziative di promozione e comunicazione del Comune – termina il comunicato –, dalle campagne turistiche agli eventi locali, con l’ambizione di consolidare l’immagine dell’Argentario, il diamante del Mediterraneo”.