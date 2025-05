Visita guidata e incontro con le specialiste: una giornata per la prevenzione del tumore al seno

Orbetello (Grosseto). Domenica 25 maggio proseguono a Orbetello le iniziative di Insieme in Rosa per la cura e la prevenzione del tumore al seno.

Si terrà domenica prossima la giornata per la prevenzione e la cura del tumore al seno organizzata da Insieme in Rosa.

Due gli eventi centrali: una passeggiata e poi un incontro con le specialiste. Il programma, infatti, prevede prima la camminata, il cui ritrovo è fissato alle 9.30, per registrazione e iscrizione nel Parco delle Crociere (di fronte allo stadio), per partire alle 10.15 e percorrere circa 5 chilometri, alla volta del Tombolo della Feniglia o, in base al vento, Giannella. Durante il percorso, una guida del Wwf accompagnerà i partecipanti, raccontando le meraviglie del territorio.

L’arrivo è previsto alle 12.15 alla cooperativa dei Pescatori, dove le dottoresse Ilaria Pastina, direttrice della Uoc Oncologia medica dell’ospedale di Grosseto, Alessandra Buonavia, responsabile dell’Uoc mammografia dell’ospedale di Grosseto, e Maria Grazia Pieraccini, chirurgo senologico, risponderanno alle domande del pubblico per chiarire dubbi, ricevere informazioni corrette e comprendere meglio ogni tappa della prevenzione, diagnosi e cura. Non la solita conferenza, ma un incontro pensato per essere vicino alle persone, aperto, diretto, senza formalismi.

«Si tratta del primo evento che facciamo nella città lagunare dove, ogni anno, nell’ospedale locale forniamo l’attrezzatura consumabile per effettuare la colonscopia virtuale – ricorda la presidente della onlus Donatella Guidi –. In questa occasione i fondi raccolti serviranno per l’acquisto di un nuovo ecografo di ultima generazione per il reparto di mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza».

Per prenotazioni basta chiamare il numero 334.1415167.