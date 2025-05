Viabilità, il Pd: “Il Governo taglia oltre 3 milioni per la manutenzione delle strade in Maremma”

Grosseto. “Il Governo Meloni ha deciso di sottrarre alla Provincia di Grosseto circa 3,15 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade, mettendo a rischio la sicurezza di oltre 1800 chilometri di rete viaria. Un taglio che rappresenta il 70% delle risorse previste per il 2025 e il 2026, con conseguenze pesantissime sull’intera rete provinciale”.

A dichiararlo è il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine.

“Queste risorse avrebbero dovuto garantire interventi fondamentali per la messa in sicurezza, la manutenzione e l’ammodernamento della rete stradale, che in un territorio vasto e articolato come quello grossetano rappresenta un’infrastruttura essenziale per la mobilità quotidiana, lo sviluppo economico, il trasporto scolastico e il collegamento con i presidi sanitari – spiega Termine -. Invece, il Governo ha scelto di sacrificare la sicurezza dei cittadini e la funzionalità delle nostre strade per reperire fondi da destinare alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, un’opera propagandistica che nulla ha a che vedere con le esigenze concrete dei territori”.

“Il Partito Democratico della provincia di Grosseto denuncia con fermezza questa scelta scellerata e totalmente scollegata dalla realtà. Il taglio del 70% dei fondi nei primi due anni del piano è una condanna alla paralisi operativa delle Province, che già operano in condizioni di risorse limitate. Chiediamo al Governo di fare marcia indietro e di ripristinare immediatamente i fondi tagliati – conclude Termine –. Senza queste risorse, la Provincia non sarà in grado di garantire gli standard minimi di sicurezza sulle strade, con un impatto gravissimo non solo sulla quotidianità dei cittadini, ma anche sulla capacità del territorio di attrarre sviluppo e investimenti”.